Herrera a las 8, lunes 23 de septiembre del 2019

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a las 8 de la mañana. Es muy tarde, claro, pero qué le vamos a hacer. Más tarde será dentro de media hora. Es lunes 23 de septiembre y aquí un oyente, aquí el otoño que nos va a acompañar durante tres meses hasta la víspera del Sorteo de Navidad, hasta el día 21 de diciembre. Desde luego, el día de hoy va a ser un día seco, a excepción de Galicia, donde va a llover con fuerza.

Esta mañana estamos trabajando sobre una última hora que vamos a ampliársela en los próximos minutos. Sabemos que la Guardia Civil ha comenzado por orden de la Audiencia Nacional una operación contra independentistas catalanes que planeaban acciones violentas. La operación, a las 7:30 de la mañana y según algunas fuentes, se habría saldado, de momento, con 9 detenciones en distintos puntos de Cataluña.

La Guardia Civil no confirma ese número de detenciones, sí que están previstos varios registros, y no conocemos cuál es el alcance, es decir, no sabemos qué tipo de acciones preparaban, pero les recuerdo que es una investigación de la Audiencia Nacional y que por orden de la misma, la Guardia Civil ha actuado deteniendo a esta serie de personas. Tranquilidad que podremos ampliar, seguramente, algunos detalles de esta situación.

Ayer la Guardia Civil también en Sevilla y la Policía Nacional y la Policía Local trabajaron de lo lindo para para detener a un individuo que provocó un gran susto en el barrio de Los Remedios, en Sevilla. Una persecución policial de película: 20 coches patrulla de la Guardia Civil, dotaciones de Policía Local, de Policía Nacional.

A las 17, un ciudadanos en Sanlúcar de Barrameda ve como en la carretera de Chipiona, desde una furgoneta, se tiran 3 cuerpos a la cuneta. Bueno, llama a la Policía Nacional, da la alerta, la Policía Nacional empieza a trabajar para conocer qué furgoneta es, dónde va, cómo, por qué lugar se encuentra, coge dirección la furgoneta dirección a Sevilla y un guardia civil vio cómo la furgoneta le adelantaba. La persiguió, contactó con sus compañeros, el de la furgoneta entra en Sevilla capital, empieza a derrapar por el barrio de Los Remedios con medio cuerpo de Policía y Guardia Civil detrás con las sirenas a todo trapo y la gente de la calle alucinando.

Bueno, pues el tipo de la furgoneta es un marroquí que trató de escapar a pie, tuvieron que disparar al aire, era un tío muy corpulento, le detuvieron, le pusieron doble grillete, dentro de la fragoneta encontraron dinero y sangre, como en las películas de narcos. Se baraja la hipótesis un ajuste de cuentas de los tres cuerpos lanzados a la carretera. Uno está muerto, los otros dos gravemente heridos y están ingresados en un hospital de Cádiz.

Además de acabarse el verano hoy, también el día que acaba el verano acaba la Legislatura porque concluidos los debidos plazos no se ha podido formar gobierno. El que tenía que formar gobierno no ha sido capaz de formar un gobierno, y, luego, tampoco me quitan mucho a mí de la cabeza que tampoco han tenido muchas ganas de formar los gobiernos que él podía formar.

¿Por qué? Porque el que tenía el encargo de formar gobierno lo que quería era que llegasen las elecciones, elecciones nuevas, para ampliar su distancia con los demás, tener un gobierno más fuerte. Bueno, las encuestas de hoy, hoy es un día de un par de encuestas de La Razón y 20 minutos que, desde luego, lo que vienen a decir es que lo que ganaría Pedro Sánchez sería ciertamente poco. Ciertamente poco.

En La Razón dice que el hastío afectaría por igual a la izquierda y derecha con una abstención del 35% porque el PSOE solo ganaría cuatro diputados y 20 minutos, en cambio, dice que el PSOE, incluso, caería en porcentaje de votos ligeramente y no sumaría con Ciudadanos.

Bueno, pues éramos pocos y llegó Iñigo Errejon. Llegó uno nuevo al baile. Bueno, nuevo según se mire. ¿Qué pasó ayer? Bueno, que los militantes de Más Madrid se reunieron en una asamblea, en un patio de un teatro, todo muy universitario y guay, y votaron que sí, que se presentan a las elecciones. Una vez Manuela Carmena dijo que no se presentaba ella, seguramente le quedaran pocas razones para no presentarse a Iñigo Errejón.

¿A qué elecciones? A las generales. ¿Con qué nombre? No lo sabemos. Hombre, a ver, si es Más Madrid en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento será Más España, será Más Estado, será Más País, Más conjunto plurinacional de naciones que forman... Pues ojo a ese detalle. ¿Y dónde se va a presentar? En Madrid. ¿Y en algún lugar más? Pues en Comunidad Valenciana a lo mejor, en Murcia quizás, País Vasco. ¿Y esto qué significa? Esto significa que Sánchez hoy estará satisfecho porque después de hacerle la lisonja debida a Errejon, decir qué sensato, que con este sí nos podríamos entender, no con el otro carcamal y tal y que cual, le va a poder pegar un bocado en la Comunidad de Madrid a Podemos. ¿Se lo va a pegar al PSOE? Pues, hombre, de rebote, muy de rebote, muy a lo mejor, pero fundamentalmente a Podemos.

Es una pinza que le hacen a Pablo Iglesias Sanchez y Errejón. El PSOE quiere hacer ahora de Errejón el chico bueno de la extrema izquierda, pero cuidado, a Errejón le puede el pasado aunque quieren hacernos creer que no exista. Y el pasado existe. Le puede el Chavismo del que tan bien vivió, del que tanto cobró. Dede luego, mucho más que de la beca black de la universidad. Sangraba 1800 € mensuales pero no iba, para el que tanto trabajó el Chavismo.

Errejón, por más que quiera el PSOE, no es un socialdemócrata, es como Iglesias. Si quieren con los colmillos enfundados, pero como Iglesias. Y como buen comunista, pues acabó peleándose con los de al lado. La autodisolución que a veces tienen los comunistas consigo mismos es sorprendente.

Él dice que quiere convertir la abstención y que por eso se presenta, pero lo que va es a dividir, a adelgazar a Iglesias. En la Comunidad de Madrid la verdad es que obtuvo muchos más votos que Podemos, también es verdad que tenía como cabeza de cartel a Manuela Carmena, que en esos predios tiene mucho tirón.

Lo demás, pues no pierdan de vista la sentencia del Tribunal Supremo para la primera quincena de octubre. Cuidado porque el tema de los indultos, por ejemplo, entra en debate y el de la resistencia ante las presiones callejeras violentas, algunas otras, políticas, desde luego, que va a poner en marcha el independentismo catalan señalarán a cada uno y dejarán a cada uno en su sitio.