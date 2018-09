Monólogo de Herrera del lunes 10 de septiembre

Tiempo de lectura: 3



Escucha el análisis de la actualidad que este lunes 10 de septiembre te trae Carlos Herrera, comenzando por el décimo aniversario de la caída de Lehman Brothers.

Hoy, queridos niños, ¿os acordáis hace 10 años? Bueno, erais muy niños, ibais al colegio todavía. Hace 10 años quebró Lehman Brothers. Lehman Brothers era el cuarto banco de inversión de Estados Unidos. Era el quinto en el mundo. Llevaba 150 años actuando como banco de inversión y anuncia hace 10 años que ha llegado a la bancarrota. Eso no lo podía prever nadie. Es verdad, lo decía Rodríguez Zapatero, tenía razón. A Rodríguez Zapatero se le echaba en cara que no había tomado medidas contra la crisis. ¿Pero quién iba a creer que iba a quebrar Lehman Brothers ? Lo que pasa que Rodríguez Zapatero siguió sin tomarlas durante más tiempo después, pero esa es otra.

Oiga, ¡eso obligó al erario, al tesoro norteamericano, a gastarse 22 billones de euros, de dólares en su caso! Lo que pasa que a Lehman Brothers no le prestó nadie y demás Brothers cayó porque el mismo Gobierno norteamericano antes había socorrido a Fannie Mae, a Freddie Mac. Fueron rescatados, pero Lehman Brothers era demasiado. Decía el gobierno de Bush: “Alguien tiene que tomar un escarmiento”. Y, efectivamente, se le deja caer.

¿Y qué pasa cuando cae Lehman Brothers? Que caen muchos más. Caen en primer lugar las altas las agencias de calificación de riesgo que tres días antes a Lehman Brothers le daban alta calificación, y luego se descubre que lo que había era tejemanejes entre Lehman Brothers y alguno de Standard and Poor's y compañía. Tejemanejes para tapar la realidad. Para tapar la verdad.

¿Y cuál era la verdad? Que Lehman Brothers había hecho negocio o había empezado negocios con las hipotecas basura, las hipotecas subpraim. Es decir, se daban hipotecas a gente que no tenía, que no era solvente. Muchas hipotecas a mucha gente que no era solvente. Esos se hacía paquetitos con todo ello y se vendían a diferentes entidades bancarias del mundo. De repente usted invertía en su banco -”oye, tengo una inversión muy interesante que hacer. ¿Quieres meter aquí X miles de pesetas o de lo que sea? Y usted no sabía que estaba comprando la casa y la hipoteca de un tío de la Florida que, por cierto, luego no iba a pagar-. ¿El negocio dónde estaba? En que usted compraba eso y los beneficios que daba esa hipoteca revertían en usted y revertían en el banco. Pero como dejó de pagar...

¿Y por qué dejó de pagar? Pues porque hubo un estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y, sobre todo, porque hubo un aumento de los tipos de interés. Las tasas subieron y la gente se dio cuenta que costaba más la hipoteca que la casa que teóricamente tenía y dejo de pagar. Y así fue quebrando todo lo que estaba unido a Lehman Brothers .

Se sumó la crisis de la deuda europea, la crisis del euro, también explotó la burbuja inmobiliaria en España, hubo el hundimiento de las cajas. Es decir, hubo demasiada exposición al riesgo. Y esa crisis, que fue una crisis especulativa, ¿puede volver a darse? Han escuchado ustedes al profesor Gay de Liébana ahora mismo diciendo: “La historia se repetirá” ¿Y por qué dice eso el profesor? Pues, porque, efectivamente, hay dos cuestiones que están en la naturaleza humana que pueden hacer que las crisis de este tipo se repitan, que son la codicia y la mala memoria. Y de las dos cosas tiene el ser humano mucho.

Al quebrar Lehman Brothers los bancos no sabían lo que le Lehman Brothers les debía y lo que no les iba a pagar, por cierto. Con lo que dejaron de gastar, dejaron de prestar y dejaron de prestarse entre ellos. ¿Y eso qué significó? Pues que las empresas empezaron a no recibir ayudas de financiación y de ahí llegó la recesión y de ahí el aumento del paro. Y con el aumento del paro la contracción del gasto. Y con la contracción del gasto, blablablablabla.