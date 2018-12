Herrera a las 8, lunes 10 de diciembre

Tiempo de lectura: 3



Comienza el lunes informado tras las declaraciones del presidente, que ha invocado la vía violenta de la secesión eslovena.

Y me dirán ustedes: “Hombre, Herrera, no sea usted exagerado. No se le vaya a usted por la boca la fuerza”. No, no, no. Oiga, vamos a ver, Quim Torra, que está de ayuno, dice él, de dieta blanda, supongo, para ver si se estiliza un poquito para Navidad, ha visitado Eslovenia y ha concluido que la vía eslovena es la más razonable para conseguir la libertad de su país.

La vía eslovena, queridos niños, ¿qué es la vía eslovena, ahora que me escucháis, que os estáis levantando? Pues la vía eslovena es, en aquel guirigay, en aquel galimatías que fue la descomposición de Yugoslavia, que era un país que se había atado en el... Después de la Primera Guerra Mundial, bueno, un poquito más tarde si quieren, y que además tenía, después de la Segunda Guerra Mundial tenía un tipo que lo aglomeraba todo, que se llamaba Tito, Josip Broz Tito.

Bueno, Tito, pues como toda la gente se murió. Y cuando se murió Tito aquello se desmoronó. Aquel invento de los años 40 que era Yugoslavia se vino abajo. Y los serbios y los croatas se medio odiaban y luego, en Bosnia, la gente se odiaba en medio. Era un conflicto étnico y religioso. Cosa que no tiene nada que ver con la situación catalana.

Y Eslovenia, que era una cosa pequeña, cosita de dos o tres millones de habitantes, hizo una suerte de referéndum y dijo: Nosotros nos vamos. Y los serbocroatas tampoco le echaron mucha cuenta. Fueron allí unos cuantos días, pelearon, mataron 62... Bueno, murieron 62 personas, se mataron entre ellas. Y luego, como el conflicto estaba en Bosnia y estaba en el resto, Milošević, que era el que mandaba, queridos niñós, se retiró. Le importó muy poco lo que pasaba en Eslovenia a la cual, por cierto, apoyó el mundo entero.

Bien, ahora os pregunto, esa supuesta balcanizacion de España que propugna este individuo, ¿creen ustedes que va a apoyarla alguien en Europa, por ejemplo? O sea, Europa va a estar encantada con que se balcanice España.

Bueno, ¿pues qué está diciendo Quim Torra? Catalanes, es que necesitamos que alguno de vosotros os muráis. Fíjense ustedes, fíjense ustedes qué barbaridad. La violencia callejera nunca acaba de irse de España, y espérense este mes lo que va a ser.

Y ahora la excusa es la llegada de Vox, como podía haber sido cualquier otra, pero en Cataluña... En Cataluña ya los llamados Comités de Defensa de la Revolución ya controlan las autopistas y ya deciden en qué momento usted puede volver a su casa o no. Y las cortan y las seguirán cortando. Y los Mossos, los Mossos de brazos cruzados porque los Mossos el otro día por defender un mitin, por cierto, con todas las autorizaciones de Vox en Gerona recibieron un chorreo por parte de Torra y de los suyos diciendo que no son una policía democrática. ¿Ahora que van a hacer Torra y los suyos? Digo los Mossos. En fin, me cruzo de brazos y que corten lo que quieran.

Miren, el día 21 de diciembre en Barcelona hay Consejo de Ministros. Se lleva allí el Consejo de Ministros Pedro Sánchez porque quiere... En fin, una dádiva del Estado a Cataluña, que creíamos que es que en Cataluña todo se iba a solucionar con diálogo, a solucionar dialogando porque Rajoy no dialogaba. Pues ya lo estamos viendo. Eso que llama Elsa Artadi una provocación ir a hacer un Consejo de Ministros a Cataluña. Pues esto es... Pues ya van a ver lo que son estas fuerzas que tienen el control. Es que en Cataluña hoy por hoy el control lo tienen los CDR que son la Cup que, aparte de ser una excrecencia política, son los que son en número de votos. Pues tienen el control.

Y veremos, ojo con lo que pasa ahí porque, ya les digo que los Mossos no están dispuestos a aguantar más regañinas de este demente ni de ninguno de... Los dementes, lo más amable que se me ocurre para este fascista violento.

Si este no es el momento para intervenir Cataluña, pues dígase entonces... En fin, cuándo va a ser, ¿no? No sé qué espera esta calamidad que vive en La Moncloa. Bueno, vive en La Moncloa cuando no está de viaje. Se ha ido de viaje a Marruecos. Marrakech. Todo esto es para que la justicia en Cataluña no puede actuar, eh.