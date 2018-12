Herrera a las 8, jueves 20 de diciembre

Tiempo de lectura: 2



Vamos a ver, los crímenes son individuales, no colectivos. Y los comportamientos, en fin, no se puede culpar colectivamente de un asesinato como este. Lo que pasa que muchos responsables políticos parece que tienen cierto temor a la culpa individual, ¿no? Oiga, vamos a ver, el que ha matado a esta joven se llama Bernardo Montoya. Estaba en la cárcel por haber asesinado ya antes, para haber robado, por haber intentado violar, por muchas razones. Y estaba libre porque el ordenamiento jurídico español permite que esté libre.

Dijo ayer Pedro Sánchez: “La prision revisable no hubiera evitado, no ha evitado la muerte de Laura Luelmo porque estaba, ahora mismo está en vigor”. No, no, no, no, no. Vamos a ver, Pedro Sánchez es bastante tramposo per se. Pero esto ya son trampas que las ve hasta un niño chico. La prisión permanente revisable no estaba en vigor cuando fue detenido por el anterior crimen Bernardo Montoya. Y está en vigor ahora y puede hacer que Bernardo Montoya pase unos cuantos años sin salir de la cárcel.

Eso sí, lo que estaba en vigor era la Ley de Violencia de Género, que es la que no ha evitado este crimen, por cierto. Y ahora, efectivamente, hay intervenciones en el Congreso, ayer histéricas, esta histérica de Podemos, que se llama Belarra, creo, o algo parecido, y esta sensación que quieren transmitir de que las mujeres no pueden salir solas a la calle a pasear porque los hombres también salen y las matan. A una mujer la ha matado un hombre. Un asesino, por cierto, que además ya tenía experiencia de asesino. No es una muerte colectiva. Y no es un asesinato colectivo. Además, las estadísticas dicen que España es el segundo país más seguro de Europa, donde menos mujeres mueren por violencia machista y donde menos asesinatos en general hay en Europa. Yo creo que es más seguro Japón y alguno más. No sé si Canadá, pero en esas cifras está España. Es decir, que conviene que no nos llevemos las manos a la cabeza más allá de lo que nos va a permitir protegernos de individuos como Bernardo Montoya, que si no atacaba a esta mujer hubiera tocado a otra porque el mal desgraciadamente existe y está encarnado en asesinos como este.