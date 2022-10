Herrera: “La gente no tiene puesta la cabeza en noviembre o diciembre, sino en cómo podamos estar en marzo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno, pues es lunes y si y si mira el cielo seguramente lo verá oscuro, pero para eso le queda una semana. En cuanto cambiemos el próximo día 29 la hora, pues a esta hora habrá una cierta mayor claridad que perderemos por la tarde, cuando ya nos metemos en esa cosa del horario de invierno y las tardes sean más cortas, atardezca antes y todo sea más oscurito y más fresco y más… lo que viene siendo el invierno.

Este invierno que es un invierno, yo le hacía una crónica antes a las 6 de la mañana, hay una situación económica y política que se diría que la gente no tiene puesta la cabeza en noviembre o en diciembre, sino en cómo podamos estar en marzo o en abril. Y nos gustaría que algo nos hiciera spoiler ¿no?, nos adelantará qué tal vamos a salir del otoño-invierno porque efectivamente las previsiones no son muy halagüeñas. Luego, a lo mejor no es tan duro y la recesión no es tal, aunque el descenso parece ser o la contracción económica se da por descartada. Pero no adelantemos acontecimientos, quedémonos ahora en esta última semana de octubre, en la que, miren, vamos a vivir un cierto ejercicio de nostalgia y otro de exaltación con la celebración de los 40 años de la victoria de Felipe González.