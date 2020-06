Herrera: “Está en marcha una operación política para denigrar y debilitar a la Corona, y toda vale”

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Ya ven ustedes damas y caballeros es lunes, por fin ¿eh?, todo llega en la vida. Lunes 22 de junio del 2020, esto empieza a acabarse, el mes de junio de la misma manera que se ha acabado el estado de alerta. El estado de alerta pues ya pasa a ser seguramente un mal sueño para muchos, para casi todos, no digamos para las víctimas que han visto como fallecían sus seres queridos a muchos de los cuales no han podido ni siquiera despedir.

EL 16-J: ¿UNA FECHA PARA MARCARLA SIEMPRE EN NUESTRO CALENDARIO?

Nadie se atreve a homenajear a las víctimas mientras no reconoce ni siquiera a todas

Bueno, por cierto, el día 16 de julio, como saben, se hará un homenaje a las víctimas sin que a día de hoy sepamos cuántas son. Esto suena a remate teatral, a un estado de alarma prolongado políticamente más que a un reconocimiento de frente del daño en las vidas que se ha cobrado la pandemia y eso miren ustedes, no lo duden, el último mes le ha servido más al Gobierno que necesitaba borrar la huella del 8-M que a la propia España. El control más que de la salud pública ha sido de la opinión pública. Nadie en el mundo, nadie, nadie ha estado 15 días sin publicar datos actualizados de fallecidos, nadie se ha atrevido a equiparar su mortalidad con la del resto cuando la realidad la multiplica entre 5 o 40 veces a casi todos los países, nadie ha osado a sacar el exceso de mortalidad a un accidente de tráfico, nadie esconde a sabiendas al menos a 17.000 víctimas mortales y nadie se atreve luego a homenajearlas mientras no las reconoce ni siquiera a todas.

Pero hoy, primer día sin estado de alarma, laborable, hay que dar las cifras más que nunca. Yo les cuento, entre el 13 de marzo y el 22 de mayo murieron en España 43.340 personas, más de lo habitual en ese periodo en los últimos 12 años, un 56 % más de lo esperado. Y falta la primera quincena de marzo y todo lo que llevamos de junio, son datos oficiales que hay que tener mucha cara dura para luego hacerse el loco y que publica el Instituto Carlos III y el Ministerio de Ciencia en el informe Momo, los tienen a diario de casi 4.000 registros civiles que cubren el 93% del territorio español. Si que llegara el 16-J sin un reconocimiento expreso de esa cifra, sin una explicación seria, decente, compasiva a la mayor mortalidad del mundo es una estafa. No se puede hacer uno el compungido por unos muertos a los que se oculta y no se puede cubrir el expediente sin intentar aclarar porqué en España hemos muerto como en ningún otro país, cuál es la razón, quién asume la responsabilidad.Y el 16-J, a lo mejor no debería ser una celebración efímera, ¿no podríamos marcarla en el calendario para siempre y celebrarla cada año?, que a ver quién tiene la gallardía de proponerlo en el Senado y quién la intención de rechazarlo, por ejemplo.

HERRERA EXPLICA LA 'NUEVA NORMALIDAD'

Y ahora entramos en eso que llamamos la nueva normalidad que como les contaba es un término copiado, pues China lo utilizó cuando la desaceleración económica del 2012.Xi Jinpingdijo aquello de la economía china ahora en 2014 entrará en la nueva normalidad. Bueno, pues esa nueva normalidad se ha acuñado básicamente para acceder a las comunidades autónomas toda la responsabilidad y llegado el caso, toda la culpa. Hace apenas un mes casi no podíamos ni pisar la calle, el Estado de Alarma eterno era imprescindible, el Gobierno necesitaba dotarse de poderes extraordinarios totales para salvarlos y con el resultado que todos conocen: víctimas mortales oficiales, nos dan como tercer país del mundo con mayor mortalidad y con las reales que son al menos 43.000 somos los primeros. Y ahora de repente el Gobierno casi desaparece y se convierte en una especie de testigo pasivo que da consejos y poco más y para que vean hasta qué punto llevamos un mes con un estado de alarma político y no sanitario, yo les doy un ejemplo Extremadura podrá volver al confinamiento si sus autoridades lo consideran oportuno por un decreto autonómico que no necesita del visto bueno del gobierno ¿ahora ya no? y así va a ser todo. Es decir, cada comunidad va a decidir qué se hace con las piscinas, discotecas, hoteles, parques, con la vida en general y una de dos; antes no hacía falta que el Gobierno suspendiera tantas libertades o ahora no tienen derecho a quitarse el marrón de encima y dejar que cada uno haga lo que estime oportuno. No nos engañemos, esta nueva normalidad básicamente es una gran incógnita porque no sabemos qué probabilidades hay de rebote o rebrote, ni cuando. No sabemos cuánta gente ha muerto por coronavirus, no sabemos cuántos están contagiados, no sabemos cuántos test se han hecho. Tampoco sabemos si pronto va a haber un antídoto, una vacuna o un tratamiento más o menos efectivo, se ha aprendido mucho estos días, eso es verdad, pero todavía son no lo sabemos y no sabemos ni quieren que sepamos porqué a España le ha pasado lo que a casi nadie en el mundo. Sabemos que tenemos que protegernos nosotros, todo lo demás tiene pinta de haberse decidido sobre la marcha por probar o porque la economía no aguanta dos semanas más cerradas. Tengan cuidado ahí fuera, tengan cuidado, sigan vigilantes.

LA OPINIÓN DE HERRERA SOBRE EL ATAQUE A LA CORONA

Está en marcha una operación política para denigrar, debilitar a la Corona y vale todo

Y miren, hoy que hay por cierto Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de la Zarzuela que preside el Rey. Un periodista del Telegraf que es el mismo que publica en un digital español poco dado a la ecuanimidad que es el Huffington Post ha publicado la enésima intentona de esta 'Mata Har'i de saldo que es Corinna Larsen de desprestigiar a la Corona. Ahora dice que los actuales Reyes se fueron de viaje de novios en 2004 gracias a un regalo de Don Juan Carlos y a un empresario amigo de la Familia Real, lo cual es hasta ahí pues nada relevante porque aunque algunos les parezca increíble es bastante habitual que los padres paguen estas cosas a los hijos, pague la boda o paguen el viaje de bodas. O la casa, eso dijeron por ejemplo de Pablo Iglesias e Irene Montero cuando se mudaron desde el oeste de Philadelphia a Bel Air para tomar posesión del Marquesado de Galapagar ,que les habían ayudado los papis no fuera ser que en San Blas se le fuera a pegar el olor a clase trabajadora. El caso es que esta información ha sido suficiente para que Podemos que es partido de Gobierno, pase de atacar a su exjefe de Estado a hacerlo al actual Jefe de Estado sembrando la duda sobre el origen del dinero y redoblando la campaña de descrédito. Miren, ya está bien, te guste no te guste la monarquía parlamentaria no se pueden utilizar filtraciones de una hiena despechada como Corinaa y de un reo como Villarejo para desacreditar a unos Reyes que han tenido un comportamiento ejemplar, literalmente ejemplar, desde la llegada de Felipe VI al trono.

O sea, no se pueden criticar los bulos, las fake news, las cloacas y luego empadronarse en todas ellas para desde el Gobierno minar un pilar de nuestra democracia por prejuicios ideológico. O sea que ahora Pablo Echenique intente dar lecciones de ética o de nada, vamos, es como que el mudo de los Hermanos Marx quiera dar clase de retórica. Vamos a ver, por infame que está siendo esta campaña lamentables los argumentos lo grave es que está en marcha una operación política para denigrar, debilitar a la Corona y vale todo, incluso las insidias de una pija sin escrúpulos aireadas por dirigentes de un gobierno el que Pedro Sánchezno sabe o no quiere decir "basta ya".