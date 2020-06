Casado exige saber "la verdad" del número de víctimas de la Covid: "Me duele el descuido de España"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido este domingo saber "la verdad" de cuántas víctimas se ha cobrado en España el SARS-CoV-2, virus causante de la pandemia de la covid-19, pues, al igual que se realizan homenajes, es preciso "saber cuántos perdieron la vida".

"Donde más fallecidos hubo es en las comunidades autónomas donde no gobernábamos"

"Donde más fallecidos hubo es en las comunidades autónomas donde no gobernábamos, dato que no han querido contar antes porque no son así", ha afirmado el líder del PP en un acto de precampaña en Santiago de Compostela junto al presidente de la Xunta y candidato a la reelección Alberto Núñez Feijóo.

�� #EnDirecto: Presentación de las candidaturas del Partido Popular a las próximas elecciones al Parlamento de Galicia, con @pablocasado_ y @FeijooGalicia. https://t.co/b7iIzVaRUx — Partido Popular (@populares) June 21, 2020

Casado ha abogado por "empezar por conocer a los fallecidos" y ayudar a las familias y ha lamentado las "carencias a la hora de hacer públicas las alertas sanitarias".

Ha denunciado que se ha "ocultado información", no se ha facilitado la labor de la prensa y que las autonomías, a su juicio, no han tenido información en tiempo y forma.

El presidente del PP ha incidido en que los populares apoyaron las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez incluso cuando sabían que "llegaban tarde o no eran suficientes".

Y cuando el pico de la pandemia empezó a dejar "más rayos de esperanza", ha defendido, actuaron del mismo modo: "Cumplimos con nuestro deber de oposición responsable y exigente".

Hecha esta apreciación, ha espetado Casado: "A mí me duele el descuido de España".

La "tardanza" en tomar medidas, ha proseguido, ha acarreado consecuencias. "Hemos visto que por tomarlas tarde se hicieron con más severidad que en ningún otro país europeo. Ese estado de alarma devino en un confinamiento muy severo que ha producido una gran crisis económica", ha afirmado.

La ética de la responsabilidad es nuestro pilar

Por ello al Ejecutivo no lo ha visto "a la altura" y en el escenario actual lo que reclama es la "política útil", la de ponerse de acuerdo en lo esencial "para que, cuanto antes, pasemos página de la peor pandemia que ha sufrido nuestro país en casi un siglo".

"Hoy acaba el estado de alarma, pero ante cualquier rebrote no puede ser el atajo de nuevo. Tenemos que tener un plan alternativo y esperar que eso nunca tenga que volver a suceder", ha puntualizado.

Parafraseando a Valle-Inclán, el creador del esperpento, ha remarcado que la ética es fundamental en la estética: "Este Gobierno se preocupa mucho de la estética pero a nosotros, que somos gente humilde, sencilla y no nos creemos más que nadie, nos preocupa la ética. La ética de la responsabilidad es nuestro pilar".