Herrera: "España está llamando a la puerta de los países populistas y autoritarios. Sánchez quiere ser Putin"

Hay que hacer costura muy final para hilar justamente lo que ha dicho el Tribunal Supremo acerca de la sentencia de la Gürtel, que emitió la Audiencia Nacional y que descandenó a través de algunas frases colocadas a propósito una moción de censura que Sánchez la habría llevado a cabo por igual porque tenía la mayoría estudiada, pero con los argumentos de la sentencia algunos como el PNV curarse en salud.

¿Qué es lo que ha dicho el Supremo? Dice dos cosas con relación a la caja B del PP: que como no era algo que se juzgaba en ese caso, los magistrados no debieron pronunciarse. Un hecho del que no se acusa ni se defiende nadie, no se puede declarar probado ni siquiera en los razonamientos. El juicio de la caja B del PP llegará el año que viene. Y podemos aventurar todo lo que queramos acerca de lo que van a decir los tribunales. Pero el juicio llegará.

Y también dice el Supremo que es contradictorio afirmar que el PP salió beneficiado econónicamente sin saberlo - por eso es responsable civil y no penal - y al mismo tiempo decir que había una caja B. Es decir, el Supremo dice que el PP se lucró de la trama Gürtel y debe devolver ese dinero, pero no puede ser culpable porque a pesar de que se lucrara no constituía delito al no saberlo. La sentencia inicial de la llamada primera época de la Gürtel, que se centra en dos municipios de Madrid en 2003, el juez De Prada incorporó unas sospechas sobre la caja B del PP, que ni siquiera se juzgaba. Y puso en duda la veracidad del testimonio de Rajoy, obligado a testificar presencialmente en la Audiencia Nacional para cargarle ya de entrada la pena del telediario.