Herrera: “Ese gusto que tiene el socialismo por instaurar impuestos, por saquear y sangrar al individuo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Bueno, ¿cómo les va la vida? En este lunes 8 de noviembre del 2021 se recuperan un poco las temperaturas después de un fin de semana fresco en algunas partes de España. El día ha amanecido, de esos amaneceres de pincelada sutil y vaporosa como un cuadro deCarmen Laffón, la pintora más importante del siglo que falleció ayer en su Sanlúcar de Barrameda viendo como siempre la línea del coto tantas veces dibujada desde su casa de la Jara, con 87 años.

EL PSOE ENTRONIZA A JUAN ESPADAS

Bueno, pues miren vamos a ver ayer hubo reunión-meeting-encuentro-congreso del Partido Socialista Andaluz, fin de fiesta en una palabra, en Málaga para entronizar a Juan Espadas y para enterrar el susanismo. A Susana Díaz que entierren el susanismo le da igual, ella ya está en el Senado, con otras cosas, con las tertulias y ahora le toca a Juan Espadas. Juan Espadas parte con algún inconveniente, parte con una ventaja, es un tipo moderado que no suele decir tonterías, Puede hacer alguna, sí, porque quién no está exento de eso ¿verdad? Pero Juan no suele decir tonterías, pero tiene dos tiene dos inconvenientes para ser presidente de la Junta que no quiero decir yo que no pueda serlo. Uno, que es el candidato de Sánchez y; otro, que es el alcalde de Sevilla. De que las dos cosas deje de ser, ha no tardar demasiado depende también el éxito en su carrera hacia unas elecciones en las de Andalucía que pueden ser, en teoría son a finales del año que viene, pero pueden ser antes del año que viene si hay problemas o más o menos problemas en la Gobernación porque Vox quiere desmarcarse del PP, etc, etc. Bueno, pues seguramente.

Miren, Juan Espadas ha aceptado la tutela total de Sánchez y eso es como jugar a la ruleta rusa, de entrada; porque tiene que explicarle a los andaluces que hay que entender al gobierno cuando premia a los independentistas -los independentistas catalanes- en perjuicio económico de los andaluces. Y, también, cómo va explicarles Juan que es más prioritario negociar con Otegi y con Bildu que con Juanma Moreno y la Junta de Andalucía. Empezó la cosa bien, siendo candidato, acercamiento para que salieran adelante los presupuestos andaluces, tal vez con la excepción del PSOE, y afrontar este tiempo comprometido con una cierta unidad política. Y bueno, el acercamiento entre Moreno y Espadas se produjo -Ferraz ha llamado al orden- y también, hombre, se podía haber hecho un esfuerzo y aceptar algunas de las, alguna yo no digo todas porque había alguna descabellada, pero de las propuestas presupuestarias del PSOE. Pero eso no se ha producido, Sánchez da por enterrado el susanismo, Susana Díaz le ha entregado la cuchara y se va. Y hombre, mire, este nuevo PSOE andaluz lo marcan tres condiciones: es sanchista, muy sevillano y bastante susanista, todo bien.