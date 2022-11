Herrera: “¿Cómo se puede nombrar para el TC a un exdiputado, exministro y una exdirectora general del PSOE?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es 29 de noviembre, digamos que hace fresco; no, no, no un frío excesivo pero fresquito que invita a echarse algo más, a lo mejor algo más que una rebequita en algunos lugares, quizá algo de paño un poco más gordo, una de esas pashmina que llevan ahora la gente en el cuello, que es una cosa que da 80 vueltas al cuello; y luego, pues tranquilidad y buenos alimentos. El frío es de las cosas más sanas; bueno, en su justa medida, como todo. Además, oigan miren, bendigan ustedes el tiempo en el que viven, celebren haber coincidido en el tiempo, en el espacio con lo larga y grande que es la humanidad, la historia de humanidad, el tiempo en sí mismo, pudiendo haber nacido yo que sé, conejo en la India… Ha nacido usted, ser humano en España, y al mismo tiempo que Pedro Sánchez. ¿Usted no cree que eso es un motivo de alegría y celebración para un día como el de hoy?

Ayer, en otro homenaje que se le dabaaAlmudena Grandes, no seré yo quien le ponga peros a eso, a Pedro Sánchez solo le faltó decir ‘señora’… porque escuchen ustedes la ocurrencia que tuvo. No, no, no, no, señora, no, jajaja. Esta gente que se cree providencial acaban teniendo problemas psicológicos porque se creen llamadas a la trascendencia, como les decía a las 7 de la mañana ¿no?