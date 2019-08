Herráiz: “Los socialistas van a estar condicionados en todo momento por los de Otegi”

qué tal buenos días les está hablando Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que hace Herrera en COPE ya saben que les acompañamos hasta la 1:00 o así que todavía tienen tiempo de estar con nosotros por fin hemos llegado a viernes inocencia del Lidl más aún en verano si nos gustan los viernes suben las temperaturas en Galicia en Asturias y en la parte más occidental de Cantabria en cuanto tiempo hoy va a ser un día de mucho calor en puntos del interior de la península en concreto del Sur en Sevilla en Córdoba en Granada en Jaén en el Toledo rozar los 40 grados no sé de intervalos nubosos en el extremo norte con posibles lluvias en el País Vasco la zona donde están acostumbrados en San Sebastián por ejemplo puede que haya tormenta chubascos y también el norte de Navarra y en el resto de los Pirineos precisamente hoy vamos a mirar de forma especial a Navarra dónde se va a consumar una auténtica y tradicional constitucional y aunque de los rodeos que quieran hay una realidad que va a quedar hoy completamente desnuda el PSN y su líder Maria Chivite han preferido el poder gracias a las extensiones de Bildu en lugar de dejar gobernar a la fuerza más votada es el dato y esa es la realidad los más votados en mayo pueblos de Navarra suma colección formada por Unión del Pueblo Navarro Partido Popular y ciudadanos casi con el doble de escaños que los socialistas del PSOE de Maria Chivite tenía una primera opción clara abstenerse y dejar que gobernar a la fuerza con más tiros Navarro pero esa posibilidad por mucho que demos rodeos jamás jamás la contemplar a los socialistas y ahora van a pagar un precio alto uno aunque me dé la gana con Bildu los socialistas van a estar condicionados en todo momento a las 12:02 lo que pasa en Navarra afecta el conjunto de España y acuerdos grosos que tampoco sale gratis si había alguna posibilidad de que Partido Popular y ciudadanos apoyan de algún modo a Pedro Sánchez no lo sabía pero si había alguna de acuerdo? quiero ción por mínima que fuera durante la primera sesión de investidura se cumplió el guión previsto los 7 diputados de Bildu votaron en cambio también como está previsto esta tarde de los 7 semanas 5 de ese modo Maria Chivite no tendrá ningún problema para ser la nueva presidenta de Navarra en la primera jornada Chivite tuvo que hacer un complicado juego de clips lo más difícil lo tuvo cuando tengo que explicar sus apoyos en Bilbao acuerdo que suscribimos muestra el apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo de ETA y otras organizaciones terroristas y manifiesta el rechazo de cualquier acción que violente la dignidad y la memoria de las víctimas de abismo fiscal ellas les hablaba de Alfredo Aguirre Alfredo tenía 13 años cuando fue asesinado en mayo de 1985 en el casco viejo de Pamplona una bomba dirigida a la Policía Nacional es todo junto a su casa Alfredo es una de las 40 personas asesinadas por ETA en Navarra igual que si te podía preguntar a a sus familias y en estos momentos hay silencios que se hacen fuertes escuchado Susana Díaz Emiliano García page Juan Guillermo Fernández Vara decir algo de lo que van a hacer esta tarde sus compañeros en Navarra lo que está claro es que los de hoteles están forzando las manos de los 7 diputados que tiene dos votaran que no esta tarde para ser un más libres a la hora de persona Chivite y no hay más que escuchar a la portavoz de Bildu a Bakartxo Ruiz tenemos la llave y es verdad tenemos la llave y las llaves tienen dos misiones pueden cerrar y pueden abrir puertas y eso está en nuestra mano porque creo que a partir de hoy y al menos eso es lo que no se percibe en el discurso son conscientes de que cualquiera iniciativa que quieren sacar adelante la van a tener que hablar la van a tener que negociar y van a tener que llegar acuerdo aparte de esto de la llave de la portavoz de Bildu le lanza un mensaje carísimo no olvides que vas a presidir Navarra por nosotros por si tenía alguna duda a partir de las 8:30 aquí en el banco pero vamos a hablar con el líder de Navarra suma con Javier Esparza el ganador de las elecciones autonómicas en la Comunidad Foral de Navarra hay acuerdo Después de 67 días de negociaciones les ha costado más de dos meses desde las elecciones autonómicas pero finalmente PP ciudadanos y Vox han seguido cada uno en la parte que le tocaba para que Isabel Díaz Ayuso sea la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid anoche pasaba por la linterna de comer ha sido voxel que ahora ha tenido bueno ese gesto y ha decidido que estas cuestiones no fueran al final una línea roja ten en cuenta que además también es el Partido Popular había cuestión es que pensábamos que era mejor que no fueran una línea divisoria lo último y quizás es lo que más está destacado es que Vox ha rebajado sus exigencias en el lugares determinados artículos de leyes que defienden al colectivo LGTB esto es así pero también es verdad que en este acuerdo y en cualquiera todas las partes absolutamente todas tienen que ceder algo que sea un gobierno bipartito en el que finalmente no va a entrar Vox donde sigue sin haber ningún piso de acuerdo que permite desbloquear la situación es el conjunto de España Pedro Sánchez ha comenzado la ronda de reuniones para presionar a podemos a todos los grupos con los que se está reuniendo le dice lo mismo hay muchas alternativas al margen del gobierno de coalición qué propone podemos pues yo no sé dónde es alternativas o le apoya Pablo Iglesias y los suyos o que se vaya olvidando la cuestión es que todos los partidos los partidos políticos que se dicen que son partidos partidos que quieren la estabilidad de España al ser conscientes de que no hay alternativa yo creo que todos tienen que poner de su lado y eso no significa que me tengan que apoyar al contrario siempre te facilita la formación de un gobierno estos son delirios y deseos que no van a ninguna parte y que solo sirven para despistar al personal por cierto que la mayoría de las asociaciones de mujeres con las que se reunió ayer Pedro Sánchez son de izquierdas es la mayor y afines al PSOE así que esto resta interés al encuentro salvo el de meter presión a podemos en estas reuniones van a tratar de última un programa que me aceptará podemos y eso explica muchas cosas para el PP Alberto Núñez Feijoo presidente de la Xunta de Galicia si es presidente del Gobierno están laborando un programa para hablar con las organizaciones sociales y posteriormente remitirá los grupos parlamentarios eso acredita el señor Pedro Sánchez no tiene un programa de investidura es una conclusión bastante preocupante y mientras se estamos sin gobierno mientras se estamos en una situación de bloqueo absoluto los problemas económicos fundamentales de los que nos afectan a todos no paran de atentos al dato en los últimos 5 años los precios del alquiler se han disparado un 50% de media hay muchos factores lógicamente no afectan a todas por igual pero es que coincide la primera que el precio de la vivienda sigue siendo muy caro y con los sueldos de los jóvenes que se incorporan al mercado laboral pues no son suficientes para hipoteca para comprar una casa sube por tanto la demanda de alquiler y también el precio de los arrendamientos cada vez hay menos piso también para alquilar esto es una videncia y esos una realidad sobre todo en capitales como Madrid Barcelona donde grandes grupos inversores han entrado de lleno en este sector buscando altas rentabilidades se están haciendo cosas es verdad algunas son contra antes también y los colectivos a los que más le afecta está subida del precio alquiler son los de siempre los colectivos más vulnerables y quiero presentarles en este viernes el que para mí ha sido él cubrimiento de la semana enseguida van a escuchar pero antes quiero poner leds en contexto desde hace meses desde hace ya muchos meses en Barcelona capital se respire a una corriente que recién muy molesta con el elevado número de turistas los datos están ahí no hay que negarlo Barcelona se ha convertido en uno de los destinos preferidos de Europa y esto se está nota no especialmente en verano entre junio y septiembre los que viven del turismo están encantados todo sector de los hoteles de los bares de los restaurantes del comercio los taxistas muchos muchos pero en esa realidad que le digo también hubieran plio número de barceloneses que piensan que todo se ha desbordado y el lugar de plantear una ordenación del turismo en Barcelona grupos que apuestan directamente por eliminar el turismo y aquí está situado al frente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona o no me concreto son vecinas y vecinos he comenzado a repartir octavillas entre los turistas para que no cuenten lo que han visto y dice las octavillas Barcelona es un tesoro escóndelo y aquí el descubrimiento del que les hablaba se llama Ana Menéndez y es la presidenta de la Federación de vecinos y vecinas de Barcelona hemos querido hacer con los turistas de ellos tienen algo a hacer también en este sentido y no explicar que han estado en la ciudad no explicar los tesoros que han hecho que han conocido y dejamos hacer los cómplices de como cuando uno va a un lugar y ahora mismo decide no explicar no contarlo y cuándo va a la montaña a cazar setas y no lo explica no nos iban a casarse tan mal asunto y si se las comen y encima son alucinógenas muchísimo peor pero la solución de la saturación turística en Barcelona pasa ni mucho menos por echar a la gente ni tampoco por decirles que no vengan el sector de turismo fue el que apúntalo no hay que olvidarlo el que apúntalo la economía durante los peores años de la crisis y hay que seguir aprovechando la clave pasa si hay problemas por una regulación pero jamás jamás por eliminarlo así viene este viernes en el que están pasando más noticias y que te cuento ya con Ángela Sánchez