Carlos Herrera, a Sánchez: "¿Te crees con autoridad para darle lecciones al Rey?"

Ya es 26 de abril cumpliendo con su deber vuelve a ser inestable el tiempo hoy soleado unas horas en Península, luego se va tapando a lo largo del día, deja algunas lluvias también en Canarias y así pasan los días, y así pasan las horas. Y así se las contamos en este programa que tiene que contarle hoy, en fin, tiene que hablarle de las elecciones de Andalucía que es la noticia política de la jornada, que se confirman para el 19 de junio como ya le veníamos cantando hace algunas semanas. El maestro Burgos hoy describe todo esto en ABC como una especie de sudoku que ha tenido que hacer el gobierno de Juanma Moreno y es verdad, buscar una fecha antes de las playas, después de las fiestas, que coja el Rocío pero tampoco el Corpus y que no se hayan ido.., en fin.













Que sea en junio, porque en junio es un adelanto pero en realidad no es un adelanto como tal porque solo son tres meses y aquí en Andalucía se han adelantado en otras ocasiones las elecciones incluso un año o dos años como pasó con Manuel Chaves o Susana Díaz, es solamente de unos meses. Y tiene razones de oportunidad técnica y de oportunidad. Los presupuestos de Andalucía que su socio de legislatura Vox junto con el PSOE tumbó hace que con unas elecciones en noviembre no pudiera o no diera tiempo al gobierno que fuera a volver a prepararlos y aprobarlos y obligaría a ser prorrogado el que ya ha sido prorrogado. Eso para los desafíos en Las Ventas y en Andalucía, plantea ciertamente muchas dificultades. La situación que vivimos exigen cuentas nuevas.

También cree el gobierno de Juanma Moreno que mejor en junio por una cuestión psicológica como le decía también en junio hay más contratos de trabajo temporal para el verano, se han recuperado las fiestas y las tradiciones, hay mejor ánimo que en noviembre, o sea que ya les digo, todo cuadra. Había que buscar una fecha para la ocasión y la ocasión se ha encontrado.