Carlos Herrera: "La política es que usted cobre la pensión y coja un cercanías"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las ocho de la mañana, siete en Canarias. De un martes 7 de mayo de 2024. Hemos comenzado a las seis contándole las peripecias de los trenes de Cercanías. Son muchos los que tienen que ir a trabajar, los trenes van llenos. Es cierto que muchas veces la política lo ocupa todo. Pero todo el debate político solamente tiene un sentido, la gente. La política es que usted vaya al médico y le atiendan, que cobre la pensión y que coja un cercanías y llegue a su puesto de trabajo.

Ayer, por enésima vez, las Cercanías de Madrid volvieron a colapsarse. Y los pasajeros, después de estar una hora dentro de un tren, tiraron de la manivela de la alarma de emergencia, se abrieron las puertas, y llegaron a la estación andando por las vías. Un espectáculo tercermundista. Un servicio que se ha deteriorado de forma intolerable.

¿Creen que el ministro de turno ha dicho al respecto? Pues no. Puente habla de Milei y Ayuso. El maquinista del tren averiado instaban a los pasajeros a denunciar la situación. Los trabajadores de Renfe también son víctimas de este deterioro. Esta es la España desquiciada de Sánchez. No deja de crecer el índice de pobreza. Todos somos como los pasajeros de ese tren de Cercanías. También hace tiempo que este pésimo Gobierno no rinde cuentas y monta follones artificiales, por lo que sea. Propaganda y propaganda. Propaganda para no dar cuentas, que es la obligación de cualquier gobierno democrático.