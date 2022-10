Carlos Herrera: “No les extrañe que este puente hagan público el acuerdo PSOE-PP sobre el CGPJ”

"Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Qué bonito es octubre, ¿verdad? Estamos a finales de octubre y hoy van a subir, de nuevo, las temperaturas máximas en casi toda España, muy pocas lluvias. Y esto ¿cuánto dura?, no lo sé, no soy profeta de estas cosas, pero dice la gente del tiempo, mi Maldonado particular que esto lleva unos cuantos días por delante así y así será. Más calor hace en Senegal, o en Kenia, o bueno donde…

Saben ustedes que Pedro Sánchez ayer en su periplo africano nos dio su particular ‘Viva Honduras’, ¿se acuerda del ‘Viva Honduras’ de Federico Trillo? Errores, los hemos cometido, vamos todos los cometemos de vez en cuando, pero como no lo saca ninguno de sus pelotas mediáticos, como no lo va a contar nadie de todos los que están por ahí, pues se lo cuento yo. Rueda de prensa, presidente de Kenia, y Sánchez confunde en dos ocasiones Kenia con el Senegal. Y ¿por qué le dio por Senegal? Porque Senegal está a 6000 km de Kenia, se parecen en que todo el mundo es oscurito pero la verdad cada país es… Esto si lo llega a hacer Rajoy es carne de meme, bueno ya no les digo Feijóo, que como lo quieren dar por medio tonto pues ya esto les iría muy bien, sacaría una columna El País diciendo: ‘es que además, como no sabe inglés encima confunde Senegal con Kenia y tal…’; bueno, todos estos. Es verdad lo que decía Ortega le dijo Salvador de Madariaga, lo recordábamos ayer, alguien le había glosado la brillantez e Madariaga porque hablaba siete idiomas, y Ortega dijo pues será tonto en siete idiomas, porque… bueno, vamos a dejar esto.