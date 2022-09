Carlos Herrera: “¿Bajar el IVA del gas ha puesto en peligro el estado del bienestar?”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este segundo día de septiembre, este segundo día que nos coloca ante varios asuntos que nos conciernen muy directamente.





Intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner





Uno un tanto lejano, que es este suceso del que venimos hablando en Argentina, un individuo armado se ha plantado frente a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta del país, y me ha dado la impresión de que pretendía dispararle, no había bala en la recámara, sí no obstante en el cargador del revólver, de la pistola o lo que fuera, del arma en una palabra. Lo han detenido, es un brasileño y ahora veremos todo ello qué conlleva.