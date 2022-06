Barbosa: "El dinero europeo depende de casi un milagro: hacer sostenible nuestro sistema de pensiones"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este martes 28 de junio de 2022.

Un día mayormente soleado y en el que, por cierto, queremos mandar mucho ánimo a los controladores aéreos del aeropuerto de Torrejón de Ardoz porque esas criaturas hoy se van a ganar el sueldo.

Y es que, sólo el que lo pasa sabe lo que es que tener que recibir, en muy corto espacio de tiempo, casi, casi uno detrás de otro, sabiendo que lo ideal es que no se choquen, a todos los aviones que traen a Madrid a las delegaciones de los más de 40 países que participan en la Cumbre de la OTAN.

Con toda la romería de miembros de seguridad y prensa acreditada y teniendo en cuenta, además, que hay delegaciones que traen más de un avión. De hecho, Estados Unidos trae hasta ocho aviones y un helicóptero, no vaya a ser que se queden cortos. Ya sabemos que los yankees lo hacen todo a lo grande y que, a veces, son un poco estrafalarios pero, vamos, ya les digo yo que Pedro Sánchez no les va a poner ninguna pega. De hecho, la consigna en Moncloa es: “a mi Joe, que no le falte de nada”.

Y es que, este, efectivamente, es el día en el que Joe Biden va a aterrizar en España para asistir, a partir de mañana, a la Cumbre de la OTAN. Ni que decir tiene que para Pedro Sánchez hoy es un día grande porque, en esta jornada previa a la cumbre, además de visitar al Rey y asistir a la cena de gala en el Palacio Real, Joe Biden, previamente, va visitar La Moncloa.