Javier González Ferrari: "La luz de Moncloa ha permanecido apagada con Sánchez bañándose en el Atlántico"

Se inicia el curso político que no debió interrumpirse a la vista del desgobierno que Sanchez llama cogobernanza. El Covid se ha vuelto a disparar y el gobierno ha optado, esta vez, por el sálvese quien pueda cargándole la responsabilidad a unas Comunidades Autónomas que en su mayoría muestran una inquietante indecisión toda vez que la lucecita de la Moncloa ha permanecido apagada con el jefe del ejecutivo bañándose en aguas del Atlántico y paseándose por las lujosas estancias de la residencia palacete que Husein de Jordania le regaló a Don Juan Carlos y este a patrimonio nacional para uso y disfrute, primero de Zapatero y después de Pedro el Bifronte que ya no quiere perder más tiempo con la pandemia sanitaria.

Anhela unos presupuestos que no huelan a cadaverina después de tres años de Montoro de cuerpo presente, y por eso hoy se rodeará de lo más granado del Ibex 35.

No habrá problema, al menos con Podemos que amaga pero no da. Amenaza con no votarlos, pero cualquiera se arriesga a volver al Linoleum de Vallecas después de disfrutar de la tarima de Galapagar.

