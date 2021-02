González Ferrari: "RTVE padece una infección de sectarismo desde que Iglesias se convirtiera en editor"

Carlos, miro la última felonía de TVE que, a pesar de su rápida reacción anunciado elcese del responsable del infame rótulo del programa matinal de la UNO, al anunciar que laPrincesa de Asturias va a estudiar el bachillerato internacional en Gales. “Leonor se va deEspaña como su abuelo”. Habría que preguntar quien o quienes han sido los verdaderosautores de la tropelía, y si en definitiva no estamos asistiendo a un disgusto impostado.RTVE, padece, como otros medios, una supurante infección de sectarismo desde queIglesias se convirtió en editor en la sombra. Pero esto no es nuevo en la televisión que sehan repartido a pachas el líder que se ha puesto morado, no sólo por fuera, sino tambiénpor dentro de sus bolsillos tras duplicar la entrada de dinero público con su compañera quese supone sentimental pero desde luego sí financiera.. Al portavoz argentino que goza detodos los privilegios de una sanidad que en su país de origen es un desastre, y al que se lepermite irse de rositas por pagar en dinero B a su asistente, le ha faltado tiempo paraelogiar el vergonzante rótulo, mientras su jefe señalaba al Rey como el causante de losceses que anuncia la interina que no se va ni con agua caliente, y que debería ser, junto amadame isobaras que perpetra el programa en cuestión y el responsable de losinformativos los que debieron irse ayer mismo a su casa.