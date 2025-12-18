La campaña en varias marquesinas de ciudades europeas que ponen en el foco a esta comunidad autónoma española: "Es buenísima"

El programa 'Herrera en COPE' ha repasado en su sección 'Maneras de Vivir', con Jorge Bustos y María José Navarro, algunas de las noticias más virales de la jornada, marcadas por la controversia política, las reacciones humorísticas en redes y las despedidas parlamentarias.

La desinfección de Abascal

Una de las polémicas protagonistas ha sido la de Santiago Abascal en Plasencia. Un vídeo viral recogía sus palabras sobre la necesidad de purificar un lugar que había pisado Pedro Sánchez, aunque inicialmente se malinterpretó como un ataque al artista Robe Iniesta, homenajeado en ese mismo auditorio.

La secuencia completa aclara que Abascal decía: "Aquí creo que hay que desinfectar, ¿no? Bueno, o echar agua bendita, depende cómo se mire". Desde el programa se ha matizado que el concejal de Vox en Plasencia votó a favor de dedicarle una calle al músico.

EFE El presidente de Vox, Santiago Abascal

Por otro lado, las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre los kilómetros de costa gallega han seguido generando reacciones en Andalucía. La más destacada ha sido la performance de "Paco medidor", un ciudadano que, metro en mano, ha medido un tramo de playa para demostrar con humor que los andaluces "sabemos contar".

MÁS DE HERRERA EN COPE José Luis dice adiós a su puesto como controlador aéreo tras 35 años y sus compañeros le dejan un mensaje emotivo antes de jubilarse

A esto se suma una campaña de turismo andaluz en Europa que juega con el clima de la región y que ha revelado María José Navarro en 'Maneras de Vivir'.

Ana Obregón y el adiós de Pablo Fernández

Ana Obregón también ha sido trending topic durante toda la jornada, generando una oleada de "comentarios terribles" en redes, según se ha comentado. La polémica ha llevado a desempolvar antiguas declaraciones de la actriz en las que afirmaba estar enamorada de un estadounidense "con un carácter muy difícil".

En el ámbito político, Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, se ha despedido del parlamento regional. Apodado el "Tom Petty de León" por su parecido con el músico, Fernández ha pedido "perdón por los errores y excesos" cometidos, asegurando que siempre fueron "en lo político y en lo ideológico". Su marcha, según analistas, podría vaticinar un "descalabro profundo" para Podemos en la región.

PHT MAS Pablo Fernández, de Unidas Podemos

La tradición navideña del Parlament balear

Finalmente, la nota de color la ha puesto el Parlamento balear, que ha despedido el año con una curiosa tradición. El diputado del PP Sebastián Sagreda ha hecho sonar un año más en el hemiciclo la canción "Last Christmas" de Wham! a través de su teléfono móvil. La anécdota coincide con el regreso de este clásico navideño a las listas de éxitos, alcanzando el número 2 en el Billboard americano.

Last Christmas es esa canción que no puedes sacarte de la cabeza y que, cuando vas a ver su letra, te sorprendes al ver que de villancico tiene poco, sino que relata una historia de amor fallida. Lo único que le da ese toque navideño son las campanitas que suenan en la base de la canción, y que habla de una historia ocurrida en Navidad.

Sea como fuere, es una canción que escribió George Michael enteramente, ya que se inspiró al visitar a sus padres en su casa. "Fuimos a su antigua habitación...Ahí guardaba un teclado y una grabadora para grabar esos momentos que tenía de inspiración, entonces, me puso la introducción y seductora y melancólica melodía de 'Last Christmas'" contaba tiempo después Andrew Ridgeley, el otro componente de Wham!

"Fue un momento maravilloso, George había realizado alquimia musical, destilando la esencia de la Navidad en la música. Añadir una letra que contaba la historia de un amor traicionado fue un golpe maestro y, como hacía tan a menudo, tocó todos los corazones", contaba.