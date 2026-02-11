11 FEB 2026 | El Aguanís de Tomás Guasch
"No fuimos a Miami, iremos a Butarque, probablemente..."
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:30 min escucha
"El hecho de que Ucrania no sea noticia es lo más preocupante, sobre todo cuando buena parte del país está sin luz, sin calefacción y en medio de un temporal"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Visto en ABC
El nutricionista Manuel Viso explica el error que cometen muchas personas al comer plátano
Hay quienes se escudan en el pudor que les suscitan, y otros tan solo en una cuestión de comodidad
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño