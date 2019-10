Naranjo III: "Torra quiere ser como Quebec pero se está quedando en Kinsasa"

HUELGA DE PAÍS EN CATALUÑA, ¿PERO ES ESO LEGAL?

No obedece a razones laborales, como obliga la ley, sino a objetivos políticos. Nadie dirá nada al respecto y veremos otra coacción colectiva apabullante. Una más. Al menos digamos quién convoca el paro: el sindicato independentista Intersindical dirigido por Carles Sastre, condenado por asesinar al dueño de Bultaco poniéndole una bomba en el pecho. A personas así confía Torra el futuro de su misión, que arroja un saldo dantesco: la Seat cerrada, el Imserso suspende viajes, los transportistas pierden 25 millones de euros al día y crece el número de empresas que cierra o se muda desde hace dos años: ya van más de 6.000. La Cataluña de Torra quiere parecerse a Quebec, pero se le está poniendo rostro de Kinsasa.

OTRO CLAVO PARA EL ÚNICO DEBATE.

Primero un mensaje de Pedro Sánchez en 2015: “Rajoy desprecia la democracia y desprecia a los españoles por no presentarse a los debates. No merece ser Presidente de Gobierno”. Ahora ha sido él quien se ha negado a nada que no sea un único debate, en formato cómodo y en fecha a la carta: el 4 de noviembre. Antes fueron otros y mañana harán lo mismo otros más. Y queda en el limbo, de nuevo, la única manera de acabar con esto: regular por Ley los debates electorales. Si son un derecho de los ciudadanos, no se pueden gestionar como un mercadillo de los políticos.

Y apunta este nombre. María Blasco. Es científica y española. Una figura internacional que está a punto de concluir una investigación sobre los telómeros. En resumen: gracias a ella la esperanza de vida puede aumentar a los 133 años. Quizá así alguno, y no miro a nadie con cargo público, termine de madurar