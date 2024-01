El misterioso objeto que vio Javier Sierra y que empezará a analizarse en Estados Unidos: "Me quedé pasmado"

No hay nada que nos guste más que que llegue el martes, porque es el momento que tenemos en Herrera en COPE de hablar de esos misterios que escapan a nuestra razón y que tenemos que analizar. Es por eso que llamamos, como siempre, a Javier Sierra, escritor y experto en esto de lo misterioso, que nos trae las claves de aquellas cosas que aún no hemos podido descrifrar.

Y agárrate hoy bien fuerte, porque nos va a hablar de uno de los vídeos que más virales se ha hecho en las últimas horas, en donde se aprecia un OVNI que no ha dejado a nadie indiferente. Por si aún no has visto el vídeo, el propio Sierra lo describe con Alberto Herrera:

"En 2017 cerca de Iraq captó una intrusión de masa gelatinosa flotando de la que caen unos tentáculos rígidos que se mueve entre los barracones. Se trata de una masa en el objetivo que según que se mueve la cámara...pero vas viendo que no. Son 17 minutos de filmación y se ve cómo el objeto va cambiando de tamaño y de color. Hay algún humano hay cerca que no ve nada, a ojo desnudo no es visible, pero lo capta la cámara" decía.

Un objeto de origen extraterrestre que vio Javier Sierra

Este vídeo se ha hecho viral, pero quienes lo tuvieron primero fueron dos comunicadores estadounidenses que "hacen lobby para presionar al gobierno para que liberen información sobre OVNIS, son los que están introduciendo este material en el debate público. Muchos exmilitares, gente joven han entregado a esta gente este material, y al hacerse pública la película han salido marines a decir que era el monstruo Espagueti, tiene filamentos raros" decía Javier Sierra.

Sin embargo, como explicaba, no es el único de este tipo que se ha visto a lo largo de los años. De hecho, tienen un nombre: los OVNI Medusa. "En el 77 se produjo un caso que se llamaba el OVNI Medusa, en Rusia. Fue vista por cientos de personas, tenía filamentos que caían del objeto y derritió y fundió vidrios de ventanas. Sería un precedente, pero lo curioso es que en el Golfo Pérsico están filtrando materiales similares para que en estos próximos días, cuando estén las sesiones en el Capitolio, se proyecte este material" decía.





Porque sí, se empezará a analizar próximamente. Lo curioso de todo esto, es que el propio Javier Sierra ha visto uno de estos OVNI Medusa.

"En Shangai, en 2011, volvía de dar una conferencia a la asociación de escritores, estaba en una habitación que decía que había dormido ahí Mao Zedong, en el palacio, al llegar de la conferencia, observo un objeto forsforescente verde que se movía como si no fuera un objeto, una especie de mariposa o algo raro...Veo que no es algo normal, tenía que ser entrevistado en ese momento y lo que hice fue irme corriendo a por el periodista para que lo viera...Y él me dijo, eso no va conmigo, eso es de cultura. Cogí mi cámara y le hice fotos, se analizaron pero no llegamos a una conclusión, era una mudesa extraña" decía.

La verdad sobre el origen extraterrestre de los pulpos

Si bien puede sonar controvertido, según este estudio los pulpos podrían haber modificado sus genes con "virus extraterrestres", lo que implicaría que podrían tener cierta vida y origen fuera de la Tierra.

"Tienen una serie de cambios súbitos masivos en su ARN que solo serían explicables con un virus galáctico, son un tipo de especies muy distinta al resto de las que han evolucionado. A partir de un gusano, que parece la fuente común de entrada a la vida, unos desarrollaron columna, otros no, y luego están los pulpos" decía.