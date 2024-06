Un mapa de América en 1513: Javier Sierra explica cómo se pudo cartografiar el 'Nuevo Mundo' sin conocerlo

Un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América. Un mapa de 1513, una fecha anterior a la exploración a fondo del nuevo mundo. La gran pregunta es, ¿cómo un tipo pudo saber exactamente como vencía el mapa en según qué puntos si nunca había estado allí?

Javier Sierra ha analizado los detalles de este hecho en su sección habitual de 'Herrera en COPE'.

"Es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli a finales ya del siglo 15 y, sin embargo, este hombre hablaba árabe, griego, turco, español y portugués.

Estamos hablando del almirante Piri. Este hombre en agosto de 1492, cuando los Reyes Católicos estaban expulsando a los judíos de la Península Ibérica, 24 horas antes de que Colón zarpara del Puerto de Palos, él estaba en el Estrecho de Gibraltar rescatando a esos judíos para llevárselos de la Península Ibérica.

