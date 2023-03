Javier Sierra analiza la nave nodriza alienígenas que habría aparecido en el espacio: "Parece ciencia ficción"

En este martes 14 de marzo, en 'Herrera en COPE' hemos tratado el tema de un científico norteamericano que cuenta que podría haber una nave nodriza extraterrestre oculta en el sistema solar, y no estamos hablando de la del base de Golden State Warriors, Stephen Curry. Y es que, esta mañana el escritor Javier Sierra ha explicado que cada vez más vamos a tener que acostumbrarnos a escuchar y leer este tipo de noticias. En este caso, y a colación de la nave nodriza, el periodista ha recordado la famosa crisis de los globos chinos de hace un mes -o UAV, como lo llaman ahora-, un asunto que se está volviendo mediático.

Este científico de Harvard, Avi Loeb, ha salido adelante con un artículo en el que decía que no todos los UAV, todos los objetos no identificados, son globos chinos, y que puede haber cosas que se escapan a nuestro control, que a lo mejor -lo plantea como una hipótesis y no una certeza- son sondas que salen de una nave nodriza que puede estar en el sistema solar. "Esto parece ciencia ficción", señalaba Javier Sierra. "Una nave nodriza que podría ser no tripulada, es decir, algo creado como con inteligencia artificial, que han enviado una civilización alienígena, quizá hace miles de años al espacio, y que tienen pequeñas sondas que se dedican a explorar en busca de lo que necesiten", contaba, agregando que, a lo mejor, lo que quieren es agua para combustible de sus naves tal y como lo explica el científico de Harvard en su artículo.

Lo que viene a proponer Avi Loeb es algo que se puede calificar como ciencia creativa. El campo en el que propone el científico avanzar es en el control radar de nuestro planeta, es decir, que seamos capaces de detectar a gran altura, por ejemplo, objetos de menos de un metro que entren en nuestra atmósfera. Y con la excusa de los extraterrestres pone en marcha un montón de mecanismos tecnológicos y científicos para desarrollar esas capacidades que ahora no tenemos y que les viene bien a los de defensa.

El artículo científico

Este artículo científico lo ha escrito con otro compañero, el doctor Sean Kirkpatrick, que es el director en una oficina que en julio del año pasado creó el Pentágono, que se llama Oficina de Resolución de Anomalías en todos los Dominios. Busca investigar cosas que se salen fuera de lo común en tierra, mar y aire. Estos dos científicos en alguna ocasión ya han hecho algunas declaraciones curiosas y se han ganado muchos ataques de colegas porque los ven como muy especulativos, tal y como nos ha contado Javier Sierra.

Avi Loeb, en 2017, fue el primero que se dio cuenta del primer objeto interestelar en el espacio. Una especie de tablón de unos 30 metros que flotaba a una distancia cósmica lejana, y que el propio científico pensaba que tenía que ser artificial por fuerza. Ya entonces se le echó todo el mundo encima, proque aquello no emitía ninguna señal de radio ni nada. Pero Avi Loeb respondía que era tecnología para ellos. "Que haya anomalías flotando en el espacio que no sabemos lo que son, sin duda, y algunas muy cercas", resaltaba Javier Sierra, y zanjaba aconsejando que había que estar "atentos" y que es un "campo fertilísimo para los que escriben ciencia ficción".