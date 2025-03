La viuda del astronauta Edgar Mitchell publica unas memorias en las que recupera aspectos enigmáticos sobre las declaraciones que hacía su marido sobre los ovnis

Javier Sierra, una vez más, nos sorprende en 'Lo misterioso'. Varias veces hemos hablado con él de cosas que astronautas que han estado en paseos espaciales, que han pisado la luna o que han orbitado la tierra... siempre ha habido rumores de que vieron algo. De que escucharon algunos sonidos.

En esta ocasión, hablamos con Sierra sobre la historia de Edgar Mitchell, el sexto astronauta que pisó la luna. Cerramos el foco en su mujer, Anita Mitchell, viuda del astronauta, habla de sus conversaciones privadas sobre los ovnis. Sierra cuenta que ella termina conociéndolo en los estudios Disney y es una historia curiosa porque "Edgar Mitchell estuvo en la misión Apolo 14, fue el hombre que estuvo más tiempo dando un paseo por la superficie de la luna. 9 horas paseando por nuestro satélite".

Al volver a la Tierra, cuenta Sierra, "tuvo como una especie de epifanía. Siempre contaba que había visto a nuestro planeta gravitar en esa negrura y le había parecido casi una visión mística. Tanto le afectó que se divorció de su primera mujer y, al poco, se encontró con Anita".

Esta mujer acaba de publicar unas memorias llamado 'No pareces la esposa de un astronauta'. En ese libro, relata muchísimas anécdotas de su vida y cómo su marido, después de su aventura espacial, "fundó un instituto de ciencias no éticas para aunar ciencia y religión. Por su casa, pasaron todos los personajes más estrafalarios que te puedes imaginar".

Edgar D. Mitchell y el resto de la tripulación del Apolo 14

Mitchell vio el planeta flotando y, en sus fotografías, aparecían una serie de lágrimas azules que no se saben muy bien qué eran. Habló muchas veces "de sentirse observado por otras naves espaciales y haber conversado con otros pilotos de pruebas sobre la presencia de extraterrestres".

Mitchell hablaba de extraterrestres porque "nació en Texas y se educó en Roswell (Nuevo México) y, desde pequeño, oyó hablar de los ovnis. En un momento dado, cuando ya estaba retirado y había montado un conglomerado de empresas de los que su esposa era la relaciones públicas, dio una entrevista a una radio que terminó siendo de lo más espectacular".

las declaraciones de mitchell en 2008 en una emisora de radio londinense: "la reacción del locutor fue brutal"

Sucedió en el audio 2008 y dijo ser un privilegiado. De hecho, aseguró que el fenómeno "ovni es real, aunque haya sido ocultando por nuestros gobiernos durante mucho tiempo". Ojo. Lo dijo un astronauta del Apolo 14. La reacción del locutor de aquella entrevista fue brutal. Le pidió más explicaciones y, al final, acabó contándole lo de Roswell. Que creció en un lugar en el que ocurrió el incidente de Roswell (en ese municipio, en el año 1947, un objeto desconocido se estrelló en un rancho).

Según explicó Mitchell en aquellas confesiones públicas que nos ha traído Sierra, aseguró que se había hecho retroingeniería a partir del ovni de Roswell. Es decir, "que se copió la tecnología del ovni de Roswell para desarrollar las nuevas capacidades militares de los Estados Unidos".

Concluye Sierra la sección indicando que estas declaraciones se convirtieron en un bombazo en su momento y, ahora, su viuda lo recupera en sus memorias. Memorias que dejan una sensación peculiar porque viene a decir que "en la mesa de su cocina pasaron todos los astronautas del Apolo y que eran presionados para que no hablen en público sobre determinados temas".