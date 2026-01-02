Gregorio Luri, filósofo: "Las cosas grandes, si no se ven de rodillas, se nos escapan"

En el 'Laboratorio de ideas' de 'Herrera en COPE', el profesor de Filosofía Gregorio Luri ha desgranado junto a Sergio Barbosa el origen y la tradición de los Reyes Magos. Un viaje a través de las diferentes fuentes escritas que han construido el relato de Melchor, Gaspar y Baltasar a lo largo de los siglos.

Evangelios canónicos frente a apócrifos

Luri ha comenzado diferenciando entre los evangelios canónicos, aceptados por la Iglesia, y los apócrifos, de autoría incierta pero que revelan tradiciones orales muy ricas.

De los canónicos, ha señalado que "solo el de Mateo nos habla de unos magos que, procedentes de oriente, llegaron a Jerusalén en tiempos de Herodes preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer".

El relato de Mateo detalla cómo, tras ver "su estrella en el oriente", los magos reanudaron su viaje hasta que esta se detuvo sobre el lugar. El evangelista sitúa la adoración "en una casa", donde vieron al niño con su madre María y, postrándose, le ofrecieron oro, incienso y mirra.

Las versiones de los textos apócrifos

Frente a la parquedad de los textos canónicos, los evangelios apócrifos ofrecen detalles complementarios. El 'Protoevangelio de Jaime', escrito hacia el año 150, asegura que la estrella era tan grande que "eclipsaba por completo" a las demás y habla de una cueva como el lugar del nacimiento.

Por su parte, el evangelio del 'Pseudo Mateo', de mediados del siglo VI, sostiene que Jesús tenía dos años cuando los magos llegaron a Jerusalén.

Coincide en que la estrella desaparecía en la ciudad y reaparecía al reanudar el camino, sirviéndoles de guía hasta una casa, 'Domus', donde el niño estaba "sentado en la falda de su madre".

El origen de los nombres se encuentra en el 'Evangelio Armenio de la Infancia', del siglo VI. Este texto presenta a los magos como tres hermanos: "Melcón, rey de los persas; Baltasar, rey de los indios; y Gaspar, que reinaba en el país de los árabes". Otros textos, como el 'Libro de la infancia de El Salvador', describen su extraña vestimenta, con birretes en la cabeza y pantalones muy amplios.

La grandeza es arrodillarse ante un recién nacido" Gregorio Luri Filósofo

La reflexión final de Luri

El filósofo ha concluido su intervención con una reflexión sobre el significado profundo del gesto de los Reyes Magos. Ha sugerido que la verdadera autonomía puede surgir de un tropiezo "que nos ponga de repente de rodillas", porque "la grandeza es arrodillarse ante un recién nacido".

Citando al místico navarro Pedro Malón de Echeide, ha recordado que "las cosas pequeñas se pueden conocer sin necesidad de amarlas, pero las cosas grandes, si no se aman, si no se ven de rodillas, se nos escapan".

Con frecuencia lo más divertido no es lo más caro" Gregorio Luri Filósofo

Finalmente, Luri ha compartido una anécdota sobre un niño chapoteando en un charco para ilustrar su última moraleja: "recuerden que con frecuencia lo más divertido no es lo más caro".

Una invitación a pedir lo que se desee a los Reyes, pero sin olvidar el placer de algo tan sencillo como, ejemplifica Luri, chapotear en un charco con unas botas de agua, "en cuya superficie se reflejan el cielo y sus estrellas".