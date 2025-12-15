La estética de la corrupción desvela el profundo vínculo filosófico entre lo bello y lo bueno: "Ya Platón establecía una identidad entre lo bello, lo bueno y lo verdadero"

El tono chusquero de los recientes casos de corrupción que marcan la actualidad española ha servido como punto de partida para una reflexión más profunda. En el programa 'Herrera en COPE', el periodista Jorge Bustos ha abordado en su sección 'Laboratorio de ideas' la estrecha relación que existe entre la estética y la ética junto al filósofo Diego Garrocho.

ESCUCHA LA SECCIÓN COMPLETA La relación entre estética y ética, por Diego Garrocho | Laboratorio de Ideas Laboratorio de ideas Escuchar

Una estética del 'mangoneo'

Garrocho ha señalado que en los perfiles implicados en las últimas tramas existe un "aroma compartido", una apariencia que remite a "carretera secundaria", "brandy" y "luz de gasolinera". Según el filósofo, "siempre que hay una comunidad de personas que comparten valores, suelen compartir también apariencias", una idea que Bustos ya había calificado como una "cierta estética del mangoneo sanchista bastante cutre".

El pensador aclara que esta conexión no es solo una cuestión de clase, y para ello recurre al ejemplo opuesto de la mafia italiana retratada por Coppola, con sus lujosos trajes de Brioni y su cuidada imagen. Esto demuestra, en su opinión, que "las cosas a veces son lo que parecen" y que existe una coherencia. Por su parte, Bustos ha recordado que la serie 'Los Soprano' rompió con esa visión al asemejar la "estética cutre a la ética cutre" vistiendo a sus mafiosos con chándal.

El origen filosófico: lo bello es bueno

Esta relación entre apariencia y moralidad tiene un sólido fundamento filosófico. Garrocho ha explicado que ya Platón establecía una identidad "entre lo bello, lo bueno y lo verdadero", donde la belleza era el punto de partida hacia el bien. De hecho, el término griego 'kalokagathia' representaba un ideal que fusionaba un aspecto bello con un comportamiento bueno y noble.

Nula estética, sin ética" Diego Garrocho Filósofo

El propio lenguaje español desvela también esa conexión. Palabras como "bonito", que es el diminutivo del latín para "bueno", demuestran ser "palabras platónicas sin que lo sepamos", ha apuntado Garrocho. Lo mismo ocurre con "elegante", que define a la persona "que sabe elegir", siendo esta una cualidad moral. Esta idea se resume en la célebre cita del profesor José María Valverde: "Nula estética, sin ética".

La sabiduría popular y la intuición

Más allá de los tratados filosóficos, esta percepción forma parte de la sabiduría popular. Garrocho ha compartido una anécdota personal sobre su abuela, quien, sin haber leído a los clásicos, resolvía los dilemas morales con una simple frase. Cuando el filósofo quería hacer algo indebido, su abuela sentenciaba: "No hagas eso", porque "no está bonito", demostrando una comprensión intuitiva de este vínculo.

Finalmente, en la conversación se ha introducido una distinción clave: "el arte siempre es moral, pero los artistas no siempre son personas morales", como ha señalado Bustos. Esta reflexión ha dejado abierto un nuevo debate para el futuro: si una obra explícitamente inmoral, como podría ser la arquitectura nazi, puede llegar a tener valor artístico.