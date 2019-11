'La tertulia de los oyentes': "¿Desde cuándo deciden los militantes el futuro de todo un país?"

Un día más en ‘La tertulia de los oyentes’ con Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de ‘Herrera en Cope’ con los temas del día: la votación de los militantes del PSOE y el narcosubmarino localizado en la ría de Aldán, en Cangas (Pontevedra)

Jesús de San Sebastián nos manda la siguiente reflexión “¿Desde cuándo hemos decidido cambiar de una monarquía parlamentaria en la que la ciudadanía cede su soberanía a los parlamentarios para convertirse esto en un sistema donde los que mandan son los militantes o los inscritos en los partidos? ¿Cuándo se ha cambiado? No me he enterado.”

Sobre este tema, a Rafa desde Andalucía le llama la atención los pocos militantes del partido socialista “vale, ha ganado, pero que yo pienso que son muy pocos, qué pobre es el PSOE.”

Sobre la formación del Gobierno, Trinidad desde Madrid pregunta "¿Dónde está el Jefe del Estado? Que todavía no ha propuesto al presidente del Gobierno y ya hay vicepresidente y ministras, no entiendo nada."

Los lunes toca mensajes a nuestros contertulios y en esta ocasión no se ha salvado ninguno del equipo de ‘Herrera en Cope’ “¿No os da vergüenza hablar bien de Piqué o de Guardiola? Unos separatistas convictos, sois unos malos españoles.”

Por otro lado, Ana desde Zaragoza le manda un mensaje a Sonsoles “pone un toque de frescor y cordura cuando viene, a mí me encanta en la radio y en la televisión, es muy lista y es un encanto.”

Y como cada día no podía faltar la famosa preguntita al Líder, que la manda Jorge desde Sevilla “después de haberse conocido la sentencia de los ERES, ¿Es ético que Carmen Calvo repita como vicepresidenta del Gobierno después de haber estado de consejera con Cháves y Griñán?"

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor