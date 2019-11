'La tertulia de los oyentes': "El Congreso va a ser peor que el camarote de los Hermanos Marx"

Un día más en ‘La tertulia de los oyentes’ con Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de ‘Herrera en COPE’ por la resaca del 10-N y los resultados electorales.

Un resumen muy acertado nos ha mandado Jacinto desde Alicante “el camarote de los hermanos de Marx puede parecer un monasterio benedictino si lo comparamos con el panorama político nacional que tenemos.”

Manuel de Madrid después de escuchar la entrevista del Líder al secretario general del PP, Teodoro García Egea, pone algunas condiciones “quitando a Pedro Sánchez, se va y se desbloquea la situación. Sí se contemplan otras opciones, como que él tiene que salir de su partido porque es un lastre y lo peor que ha tenido España.”

Por otro lado, Ana dese Canarias considera que ha quedado muy evidente que “la derecha no se haya puesto de la mano y los de la izquierda sí se pongan, deberíamos cambiar el sistema electoral y que cada voto valga un voto.”

Sin embargo, Juanito desde Valencia tiene muy claro lo que se debe hacer “una segunda vuelta, solo se arregla así, ni reformando la ley electoral.”

Por otro lado, uno de nuestros contertulios, Ignacio Camacho, ha recibido un mensaje de parte de Eleuterio desde Torrejón de Ardoz “podría ser un poco más respetuoso con los votantes de Vox, no son tan radicales, no son tan populistas y el voto siempre sirve. Quizás el suyo sea el que no sirva”

