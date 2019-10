'La tertulia de los oyentes': "Se busca a un señor desaparecido, alto y apuesto llamado Pedro"

Avalancha de mensajes en el contestador de ‘Herrera en COPE’. Nuestros oyentes continúan preocupados por la situación de Cataluña, pero antes han querido mandar un mensaje a la última invitada del programa; Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.

Agustín desde Andalucía considera que “es una mujer de bandera que da la cara, no hay más que verla, esta mujer vale mucho”.

Juan de Valencia, ha querido mandar un mensaje a los contertulios del programa, porque está muy preocupado “se busca a un señor alto y apuesto, por favor Pedrito, vuelve”.

Por su parte, Manel de Barcelona, afirma que hay algo positivo de todas las revueltas que se están formando en Cataluña “se han visto niñatos que no han dado un palo al agua en su vida, esto es trabajarse la República”.

Desde Toledo, Gregorio ve una alternativa para acabar con esto rápidamente “si a los chicos de las barricadas se les dijese que tienen que pagar 6.000 euros cada uno, se acababa desde el primer minuto”.

Antonio de Barcelona considera que no va a ser fácil “esto no se va a acabar, la cara y los ojos de odio que yo he visto no tiene remedio”.

Y como cada día no podía faltar la preguntita al Líder, “Carlos, con la excusa de la violencia ¿Se podrían aplazar las elecciones?”.

