Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Sánchez es un artista y con lo de Murcia tapa lo de Cataluña"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Hoy las pinceladas del día han sido muchas y variadas. La primera de ellas que lanza Naranjo es una reflexión sobre la caótica campaña de vacunación, que sigue a un ritmo lento en nuestro país mientras otros, como Canadá, tienen para vacunar seis veces a su población. La segunda tiene que ver con la justicia, ya que Monedero podría entrar a declarar como incógnito por el caso Neurona, mientras que Rajoy tuvo que declarar en persona. Además, a modo irónico, Antonio se cuestiona el por qué rescatan las líneas aéreas venezolanas, no vaya a ser que tengan que huir algún día…

En cuanto a nuestros oyentes, el primer audio de hoy es a modo de respuesta a la entrevista de las nueve a la candidata a la presidencia del Parlamento Catalán por el PSC, Eva Granados. Contesta Eva, de Madrid, que dice que “decir que nos imaginemos qué les están prometiendo unos a otros en Cataluña para apoyarse entre ellos… y ¿qué les han prometido los socialistas en el Estado para que les apoyen?”.

Sobre la situación política en Murcia, sin duda uno de los temas del día, muchos oyentes han querido manifestarse. Así, Toni de Murcia nos cuenta que “los diputados de Ciudadanos lo que buscan es arreglarse sus habichuelas para lo que les queda. Está clarísimo, ¿no? La política en España es ir a medrar”.

Charo desde Mallorca tiene claro que “si las derechas siguen de esta manera, sin ponerse de acuerdo, personas como yo nos estamos pensando en las próximas votar al PSOE. Así por lo menos tendrán mayoría y no dependerá de nadie. Así que, pensadlo, pensadlo bien las derechas”.

Por su parte, Casimiro de Pamplona destaca que “el Sánchez este es un artista, ya está metiendo ruido en Murcia para tapar el problemón que tiene en Cataluña. Un artista”.

El segundo de los temas del día tiene que ver con Sánchez, sus socios y el futuro más próximo de la política nacional, con los líos entre partidos como protagonistas. Ignacio de Sanlúcar afirma que “ahora vienen los portavoces y las portavozas del PSOE rajándose las vestiduras por el voto de Podemos. Pero, ¿qué esperabais? Si lo sabíais de sobra. La culpa no es de Podemos, es de vuestro líder. La culpa es de Pedro Sánchez. Lo siento, pero no todo el mundo puede tener un líder tan bueno como tenemos los fosfonautas”.

Mercedes desde Fuenlabrada comenta que “Rufián desde luego amenaza, pero ese no se va. ¿Dónde va a estar mejor que en el Gobierno? Ni Rufián ni los demás, todos aguantarán. Lo que pasa es que van a tensar la cuerda todo lo que puedan y, bueno… ¿Se adelantarán las elecciones? Probablemente, porque Pedro ya se ha puesto en campaña”.

María desde Cataluña, sin embargo, destaca que “amigos, el día que la Seat diga señoras y señores, me marcho, buenos días, aquí en Cataluña en vez de acabarse el papel higiénico en el supermercado, se van a acabar los dodotis. Ese día va a llegar, yo estoy segura, más tarde o más temprano, y entonces, aquí va a haber más de una lágrima”.

El último tema del día, de nuevo, son las posibles restricciones, con opiniones a favor y en contra casi por igual. Pilar de Madrid reclama que “no tiene explicación ninguna que yo lleve ocho o nueve meses sin ver a mis padres, que tienen 90 años, que se van a morir y no los voy a ver. Y como yo mucha gente”.

Jacinto de Alicante reclama que “los franceses pueden venir aquí en manada y yo que vivo en la Comunidad Valenciana, no es que no pueda ir a París, es que no puedo ir al Ikea de Murcia a comprarme una estantería. Y lo tengo a 60 kilómetros. No puedo reunirme con mi madre y con mi hermano a la vez para comer un domingo. Es que, me tienen hasta la… me callo”.

Rosario de Madrid explica que “hay gente que lleva meses sin poder ir a su segunda residencia en Castilla La Mancha y que se lo sigan prohibiendo y que, sin embargo, estén llegando a Madrid un montón de extranjeros a montar la juerga”.

Por último, la preguntita de hoy es clara y hace dudar a Carlos. La lanza Almudena desde Vitoria y dice así: “Carlos, si solo pudieras ir a una cosa, ¿Semana Santa o Rocío?”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.