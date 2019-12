Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Quien mezcla deporte y política siempre es el FC Barcelona"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con el tema del día: el clásico de esta noche entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Cortés desde Barcelona lo tiene claro “si yo fuera del Real Madrid esta tarde me uniría a los del Tsunami, así a lo mejor el partido no se juega y los tres puntos para el Real Madrid”

Nuria desde Barcelona presagia lo peor “el partido de esta tarde por descontado que habrá altercados, seguro que algunos de los Mossos ya han pasado a los CDR las estrategias que van a seguir, no lo duden, es así”

Juan desde Andalucía afirma que “todo el mundo dice que no hay que mezclar deporte y política son los dirigentes del “Independentismo Club Barcelona” los que han metido la política en el campo de juego”

José Luis de Sevilla considera que el partido de esta noche se parece a otro caso muy parecido al de hace unos días “por insultar a un jugador se suspende un partido ¿Y por insultar a una nación entera?

Por otro lado, Maria del Carmen de Cataluña propone un día para celebrar la investidura“estaría bien que la hicieran el día de los Santos Inocentes ¿no?”

Ignacio desde Madrid, al igual que otros oyentes, se muestra muy indignado con Pedro Sánchez “lo que hizo fue mentir, tendrían que repetirse las elecciones”

Y como cada día no podía faltar la famosa preguntita al líder que nos la manda Miguel Angel desde Andalucía “Herrera, me parece que la anchoa no existe, lo que existe es el boquerón, aunque en el norte lo llamen anchoa”

Y hoy el Líder ha tenido segunda preguntita, nuestros oyentes se preguntan “¿Cómo vas a conseguir las emisiones cero en el Belén viviente del jueves?” Otro de nuestros oyentes le recomienda a Herrera que “tenga cuidado con los camellos, no vaya a ser que se coman el césped artifical, se intoxiquen y tenga un problema con los animalistas”

