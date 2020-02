Los oyentes de 'Herrera en COPE': “El problema es que la fruta viene de fuera"

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Sergio desde Bilbao nos manda una reflexión sobre el problema del campo y la industria “en muchas industrias estamos vendiendo con precios de los años 90, pero si no eres un vendedor final los costos han subido, pero no ha subido el precio que tú puedes vender a un cliente y esto es un problema social”

Sobre si son más caros los productos naturales, Jesús un ganadero de Castilla-La Mancha sobre un producto muy típico de su tierra “estamos pagando por una paletilla de cordero que no llega a pesar a 500 gramos unos 8 euros, creo que eso es más caro que comprar un cordero entero y congelarlo en partes. Lo caro no es lo sano, es lo cómodo”

Rosa desde Santander, que se presenta como una madre de familia numerosa, afirma que “comer sano no es caro, es más costoso en tiempo, si compras producto fresco y cocinas, al final es más barato que comprar lo elaborado en cualquier sitio”

Manuel desde Tobarra, es camionero, y él detecta el problema en lo que viene de fuera “la mayoría de frutas y hortalizas son del extranjero, pero que no nos engañen porque ayer entré a comprar tomates y pepinos y no compré porque no me dio la gana”

Y como cada día, no podía faltar la famosa preguntita al Líder, que nos la manda Ángel de Castellón “Herrera, ¿Crees que todos los manifestantes agricultores son del PP y de Vox?”

