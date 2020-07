Los oyentes de 'Herrera en COPE': “¿Por qué se puede confinar ahora a la gente sin Estado de Alarma?”

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en COPE' con los temas del día.

Hoy hemos recibido muchos mensajes de nuestros oyentes por la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de la Almudena por las víctimas del COVID-19, como Victoria de Madrid “no solamente no quiere contar ni reconocer a miles de personas, sino que las desprecia, me da mucha pena. Me da miedo porque ayer me dí cuenta de que estamos en manos de gente totalmente insensible y que para ellos somos números”

Eduardo desde Navarra dice que el resultado de todo esto tiene consecuencias políticas “en este país los muertos han puesto a cada gobierno en su sitio, como los muertos por el franquismo o el terrorismo. Los muertos por el COVID-19 desgraciadamente le pondrán a usted en su sitio, lo que hizo ayer no tiene nombre”

Mariano desde Cantabria “dan el entierro de Franco en directo con periodistas, helicópteros... y sobre el entierro de miles de españoles que han fallecido nada, me parece vergonzoso lo de este país”

David de Cataluña “cuando venga algún político del PSOE o PP podríais preguntarle ¿Por qué se puede confinar ahora a la gente sin Estado de Alarma?”

Jacinto desde la Comunidad Valenciana “con las últimas actuaciones de este Gobierno, entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, creo que la inmunidad del rebaño la hemos conseguido, sobre todo en esos grupos periodísticos que hagan lo que hagan aplauden todos sus actos”

