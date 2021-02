Los oyentes de 'Herrera en COPE': "¿Podremos hacer procesiones de 500 personas como el 8M?"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La pincelada de hoy la marca el 8M, pero el del año pasado, y las declaraciones de Irene Montero consciente del riesgo que supuso la manifestación, cuando ya se sabía que el coronavirus estaba entre nosotros.

Este ha sido uno de los temas del día, pendientes de lo que ocurra en la manifestación de este año. Varias han sido las oyentes que se han manifestado sobre este asunto. Yolanda de Toledo comenta que “como se celebre la manifestación del 8 de marzo y luego tengamos un repunte, en Europa se van a pensar que somos tontos. Es volver a caer en el mismo error. ¿No hemos tenido ya una experiencia bastante traumática el año pasado?”.

Carmen, una canaria en Leganés, nos cuenta que “nos han quitado Carnavales, nos han quitado Semana Santa, nos han quitado las Navidades, nos han quitado el poder despedirnos de familiares, de poder viajar, de reunirte con tu propia familia… ¿Y me va a decir que para el 8M se va a permitir hacer grupitos de hasta 500 personas? Venga ya…”.

Por otro lado, Julia de Madrid lo tiene claro: “Que paguen 100 euros, por ejemplo, de donación. Y que firmen un consentimiento de que, si pillan la enfermedad, que por lo menos los gastos mayores corran por su parte”.

Cristina de Almería cree que “a las manifestaciones del 8M deberían ir solo los negacionistas, así cuando se contagien verán un poquito la realidad”. Marisa de Madrid se indigna porque “estoy en mi casa, sin salir, sin ver a mi nieta ni abrazarla, a mi hija… ¿Y ahora tengo que aguantar que toda esta gente quiera manifestarse e ir contagiando por ahí? Yo no he visto nada igual, esto es de juzgado de guardia”.

Carmen, una leonesa en Valencia, nos cuenta que “mi hijo de 15 años no puede ir a hacer deporte, no puede juntarse con sus amigos en un parque porque aquí tenemos restricciones muy severas… Pero, ¿yo sí que puedo ir a la manifestación? Me parece que esto se está pasando ya de madre”.

La preguntita de hoy nos la traslada Almudena desde Bilbao y dice así: “Herrera, ¿no es injusto echarle la culpa solo al 8M?”.

También algunos hombres se han expresado sobre este día. Eduardo de Pamplona destaca que “a la ministra de Sanidad hay que darle las gracias por sus declaraciones y demostrar que es una persona competente. En el ministerio de Igualdad con el 8M lo único que están haciendo es vendiendo humo para tapar su ineficacia y el derrocho de dineral que vamos a pagar los españoles”.

Jesús de Valencia cree que “no es tan difícil pensar que la manifestación del 8M se puede trasladar a otro día más adelante, cuando no estén las cosas como están. No creo que sea tan difícil, no es una manifestación de protesta como una cacerolada por la hostelería, por una cosa que están sufriendo ahora. Es una manifestación reivindicativa y medio festiva que se puede hacer otro día”.

Vicente de Tobarra se cuestiona si “¿en Semana Santa hacemos procesiones con las hermandades y los pasos con menos de 500 personas? ¿Podemos hacer Semana Santa? Y en Toborra, que tocamos el tambor, si nos juntamos menos de 500 personas en el sitio, ¿podemos tocar el tambor?”.

Por último, tenemos un bloque mixto que trata sobre las ayudas del Gobierno y los pactos políticos. Luis de Fuengirola se extraña de que “el Gobierno va a aportar 11.000 millones de euros para las empresas y los autónomos. Pero, por favor, ¿habrá alguien que sea capaz de sacarle al Gobierno de dónde van a sacar esos 11.000 millones?”.

Silverio desde Málaga dice que “están muy bien estas ayudas que dice el señor Sánchez, pero hay miles de autónomos que, por desgracia, debemos algo; a la Seguridad Social, a Hacienda… depende, unos a uno y otros a otro. Y no tenemos derecho a nada”.

Por último, Evelyn de Valencia advierte que “el señor Casado tiene que tener cuidado con los acuerdoscon el señor Sánchez, que ya sabe que no es de fiar. Ayer estaba un poco de perdonavidas, diciendo que la derecha tenía derechos… Faltaría más”.

