Los oyentes de 'Herrera en COPE': "¿Pero cómo puede haber ganado Illa después de lo de la pandemia?"

Las pinceladas de hoy vienen marcadas por las elecciones de ayer en Cataluña. La primera de ellas desmiente a los que decían que Mariano Rajoy era un creador de independentistas, ya que con Pedro Sánchez ha subido su número de diputados. La segunda, Illa y Junqueras descartan la coalición, pero no el apoyo externo del otro. La última, aunque Pedro Sánchez está contento, ¿no lo estaría más si Junqueras hubiera ganado y fuera más sencillo apoyarle?

Mientras que nuestros oyentes ven las elecciones catalanas desde diversas perspectivas. Para Pepi de Granada, los catalanes “han optado por seguir con que las empresas sigan huyendo de Cataluña, por el adoctrinamiento en las escuelas y en los medios de comunicación…”, a lo que Ana de Madrid añade que “lo de Cataluña no tienen nombre… Cada pueblo tiene el gobierno que merece”.

María de Talavera se muestra sorprendida con que “Salvador Illa, un candidato tan nefasto y con una gestión tan mala de la pandemia, pueda ser ganador de las elecciones”, misma línea que Fernando desde Asturias, que se cuestiona “¿qué está pasando en este país? Aquí se valora positivamente al que miente, al que hace una gestión nefasta… Y la gente lo vota. No entiendo nada. Y que el centro derecha se lo haga mirar también”, sentencia.

La preguntita viene del sentir de varios oyentes, que le consultan a Herrera por el desenlace de las elecciones: “¿Qué ves antes, un pacto de ERC con Junts o uno de ERC con el PSC?”.

Otra parte de nuestros oyentes nos han dejado su opinión sobre los malos resultados de la derecha no independentista. Adolfo de Cuenca comenta que “la derecha no se junta. La izquierda no tiene problema en juntarse con los comunistas, pero si la derecha no quiere ver a Vox…”.

Paco de Barcelona comenta que “todos los que votamos somos los que nos quedamos perdidos. Ya está bien. Hay que salir y mojarse. A Ciudadanos hay que pedirle que se decida ya, que por culpa de ellos estamos así”. Una línea similar a la de Manolo de Madrid, que afirma que “A Arrimadas le han hecho los catalanes lo mismo que ella a sus votantes, abandonarla, como ella los abandonó”.

Por otro lado, nuestros oyentes tratan de explicar y entender el alto porcentaje de abstención. Manolo de Tarragona se pregunta “¿qué queréis que hagamos? Yo a la derecha radical de Vox no la voto. A un PP con un Casado sin carácter ni ideas en Cataluña no le voto. A un Ciudadanos que nos dejó tirados yéndose a Madrid no le voto. A Illa, que es Sánchez, no le voto. A los independentistas no les voto. ¿A quién vamos a votar?”.

Antonio de Sevilla dice que “los únicos culpables de lo que ha pasado en Cataluña es el millón y pico de personas que no han ido”, mientas que Ana de Villalba cree que “la culpa es de los constitucionalistas que no han querido ir a votar, tenían el voto por correo. Que no nos den la vara al resto de los españoles que queremos vivir tranquilos”.

