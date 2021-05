Los oyentes de 'Herrera en COPE': "No nos incluyan a todos los catalanes, aquí estamos hartos"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes catalanes inician hoy la tertulia. Javier desde Gerona explica cómo se siente con el debate de los indultos. “Esto es como darle más cera, es darle de comer más al monstruo. Tienen que escarmentar. Y si tienen que estar en la cárcel, tienen que estar en la cárcel. No les puede salir esto gratis. Que los demás madrugamos, trabajamos, nos comportamos, vivimos, respetamos la ley. ¿No lo entienden? El único que nos dio una palmadita en la espalda a los catalanes no independentistas fue nuestro Rey, el único”, dice.

“Solo quería comentar, desde aquí, desde Cataluña, que cuando se habla de este tema no es el problema catalán. Es el problema nacionalista o separatista. Porque la mayoría de catalanes, nos sentimos plenamente españoles. Y, además, respetamos las leyes y el orden constitucional. Por lo tanto, no nos incluyan con toda esta serie de dementes y arrebatados separatistas”, añade Pau, otro oyente.

Miguel desde Asturias señala que “la democracia se diferencia de las dictaduras en que en las democracias la justicia es igual para todos. Según este principio, ¿Pedro Sánchez es un demócrata?”

Fernando desde Canarias le envía un mensaje al líder. “Herrera, dices que ojalá hubieras ido más allá de segundo de derecho entiendo que para entender las artimañas y las decisiones de Pedro Sánchez. Yo creo que para entender a Sánchez mejor habrías tenido que especializarte en psiquiatría porque lo de este hombre es patológico”, opina.

Jesús Mari desde San Sebastián no logra entender los planes del Gobierno. “Pero, ¿Sánchez que espera? Se pasa el día metiéndoles el dedo en salva sea la parte al Consejo General del Poder Judicial. Se lo salta todo a la torera y pretende que encima le aplaudan y le avalen con un informe. Un informe que avale, ¿qué? Si esta gente no se arrepiente de nada y está todo el día diciendo «ho tornarem a fer». Pero, ¿qué me estás contando?”, comenta.

