Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Lo de la limitación de velocidad lo hacen para recaudar a base de multas”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Hoy los oyentes se fijan en las carreteras. Primero, por los impuestos que el gobierno quiere incluir por su uso. Alfredo, economista vasco, se ofrece para cambiarlo. “Le señalo yo al Gobierno y al de SEOPAN 150 partidas en los Presupuestos Generales del Estado de dónde recortar para no tener que cobrar a la gente por usar una carretera que ya había pagado”, dice.

Y, además, nadie se olvida de las nuevas normas de conducción que entran hoy en vigor para conducir por ciudad. “Lo único que quieren con las normas de tráfico estas nuevas es recaudar. Simple y llanamente es eso, recaudar. Recaudar más a base de multas. Es muy fácil pasarse de 30 y todo el mundo se va a pasar de 30 más de una vez”, dice Ramón de Sevilla.

“No se si os habéis fijado pero cada vez que gobiernan los socialistas y no le van muy bien las cosas, tocan el límite de velocidad. Fue de 120 a 110 y ahora bajamos de 50 a 30. ¿Será alguna maniobra de distracción o es que tienen alguna tara mental?”, se pregunta Analía desde Valencia.

Fernando de Logroño añade: “El señor Pere Navarro este de la DGT, ¿no se podría jubilar ya de una vez y dejar a los conductores de fastidiarnos? Porque creo que él va en coche oficial. A parte de que una vez le pillaron con exceso de velocidad. Porque lo de ir a 30 por hora en la ciudad nos van a adelantar hasta los caracoles”.

Por otro lado, la preguntita del día apunta a Pedro Sánchez. Roberto de Madrid reta a Herrera. El presidente decía ayer que “quedaban más para las elecciones generales que para las de Madrid. En fin… Y que no le sacaban de ahí ni la guardia civil ni tal… Yo me juego con Carlos, cordero contra pajaritos. A Pedro Sánchez no le queda ni un año en Moncloa. ¿Acepta la apuesta?”.

Por último, los oyentes no se olvidan de las imágenes tras el fin del estado de alarma. “Si el sábado se hubieran querido evitar los botellones, se podrían haber evitado. Porque para eso hay una ley electoral, podrían haber disuelto los botellones como hacen todos los fines de semana del año. No se evitó porque no se quiso. No nos tienen por eso ni que encerrar ni que confinar ni poner un toque de queda ni que poner otro estado de alarma”, dice Esther desde Andalucía.

“En España sufrimos a pinocho Sánchez, al del moño rojo, a cien mil ministros que no saben hacer la «o» con un canuto. Visto lo visto desde el levantamiento del estado de alarma, ¿de verdad nos merecemos algo mejor?”, lanza Juanjo de Granada.

Iván, un joven de Jaén, quiere dejar una cosa clara: “No todos somos así. Estoy cansado de estereotipos en mi generación. De que todos somos malos, todos somos unos egoístas, pensando en sí mismo cada uno, y no. Hay gente que trabaja, hay gente que paga sus impuestos”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.