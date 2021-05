Los oyentes de 'Herrera en COPE': “Iglesias, tanta paz lleves como descanso dejas”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Después de las elecciones de ayer, los oyentes no hablan de otra cosa. “Las elecciones de Madrid son un aviso a Sánchez de lo que puede pasar en las próximas elecciones. ¿Puede extrapolarse? Porque esto ha sido un aviso de que no continúe sus alianzas con Podemos independentistas y Bildu. Que Sánchez se lo mire bien”, analiza Javier de Castellón.

“¿Dónde está TopoMan? La gente lo busca con desesperación. Es que está como un flan. Pero ya volverá, cuando esté vacunada toda la población”, bromea Josemari de Barcelona haciendo alusión a Pedro Sánchez.

Sobre el presidente del Gobierno también ha opinado Lola de Madrid: “No ha podido caer más bajo. Lo digo porque su indecencia moral quedó retratada ayer cuando echaron la culpa a Gabilondo de todo lo que ha pasado”.

La preguntita del día se repite entre muchos oyentes de distintas partes. “Herrera, ¿esto es el principio del fin de Sánchez?”, preguntan.

Tirando de ingenio, Luis de Madrid dice: “Para la Comunidad de Madrid ahora vamos a tener dos días festivos. El 2 de mayo, la expulsión de los mamelucos y el4 de mayo, la expulsión de los mamarrachos. Pues eso, que no se puede insultar a toda una comunidad que además somos todos de todas partes de España”.

“¿El PSOE ha sacado pocos votos? Yo creo que ha sacado demasiados. Si te engañan las encuestas, te engaña con el número de muertos de la pandemia, pega bandazos, cada día tienen más parados, cada día cierran más empresas, cada día tienen más impuestos… ¿Tu crees que ha sacado pocos votos? Yo creo que aún les han votado demasiada gente”, opina Macías de Valencia…

Desde Zaragoza, Juanico empieza a tararear la sintonía de Los cazafantasmas y añade: “Ayuso, a esta mujer hay que hacerle un monumento que ha conseguido que Pablo Iglesias se retire de la política. ¡Bravo!”.

Felipe, un sevillano en Galicia, no escatima en agradecimientos. “Solamente dos palabras: gracias Madrid. Muy grande, gracias Madrid. Y a todos sus ciudadanos y a todas las personas que componen esta comunidad”, dice.

“Mi enhorabuena a todos los madrileños. Ellos si que han visto lo que es Sánchez. Ojalá los mallorquines viéramos lo mismo”, envía María de Baleares.

Marco Antonio de Madrid realiza un resumen muy particular del 4M. “Ayuso, enhorabuena, sigue cuidándonos. Te debemos dos. Monasterio con más recato Podemos ni hubiera entrado. Pullitas Gabilondo, ¿esto es el PSOE? Sánchez no se tú, pero yo he dormido como un bebe. Chao pescao, que desgracia haberte conocido. Cierra la puerta al salir”, explica.

Carlos de Madrid habla de la retirada de Iglesias de la política. “Ya ha conseguido un buen sueldo, se ha garantizado una pensión, ha amasado una fortuna y ha colocado a su mujer. Tanta paz lleve como descanso deje”, dice.

Y desde Zaragoza, Javier coincide: “Pues tanta paz lleve como descanso deja. Bueno, solo era un crispador profesional que pasará a la historia como el mayor demagogo de la democracia española”.

Por último, Gerson de Elche tira de humor: “A Gabilondo le pasa lo mismo que a Bruce Willis en la película del Sexto Sentido. Esta muerto políticamente y yo creo que aún no lo sabe”.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.