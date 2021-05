Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Hay que respetar a los votantes madrileños"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Los oyentes se centran este martes en el artículo que ha publicado Tezanos, presidente del CIS. En su análisis, no solo carga contra Ayuso, sino contra sus votantes. “Pero bueno, quien es este Tezanos para insultarnos a los que no le vamos a votar a él, a su partido. Pero qué se cree este… Pero vamos a ver, ¿a qué punto estamos llegando ya? Esto es una vergüenza”, comenta alterado Antonio de Madrid.

José Luis de Barcelona aporta su propia solución. “Quisiera hacer una propuesta dirigida a todos los bares, restauración, restaurantes, lugares de ocio de España. Que cuando vaya el señor Tezanos, no le dejen entrar porque no da el nivel. Como no da el nivel, no puede entrar”, dice.

“Si yo quiero reivindicar el derecho que tenemos todos los borrachos y todos los que vamos a los bares, todos los tabernarios, para poder votar a Podemos y al PSOE. A ver si solo vamos a poder votar al PP. Eso es injusto”, bromea Fran de Almería.

“Habrá sacado Tezanos en las últimas encuestas ilegales que ha realizado para el PSOE que tiene que hacer la trapacería de llamarnos a los madrileños tabernarios. Tabernario va a ser el resultado que vas a sacar”, responde José Luis de Madrid.

Lola de Madrid pide algo muy simple, respeto. “Quería decirles que, con este artículo de Tezanos, lo que demuestra es que gran parte de la izquierda no es demócrata. Porque creo que todos los votantes somos iguales”, explica.

“Es una vergüenza que le paguemos el sueldo al señor Tezanos entre todos los españoles porque es un sectario partidista y ahora, ofensivo para muchos madrileños y por supuesto, para la señora Ayuso”, añade Evelyn de Valencia.

Muchos oyentes tienen la misma duda: ¿cuál es la porra de Herrera de los resultados en Madrid? Esa es la preguntita del día que Naranjo le ha lanzado al jefe.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.