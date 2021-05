Los oyentes de 'Herrera en COPE': "Como nos suban a los autónomos, nos hacemos todos manteros"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

Hoy ponen encima de la mesa de debate el nuevo sistema de cotización de los autónomos. “Ya están dándole más vueltas al tema (…). Espero que alguien también hable de la jubilación que nos va a quedar a los autónomos”, dice Óscar de Segovia.

José de Valencia se dirige al Gobierno: “No tenéis pelotas para hacer trabajar a quien no ha trabajado nunca. Siempre sacáis del mismo, del pobre que trabaja. El cliente no quiere pagar el IVA y nosotros a pagar más autónomos. Pues lo va a pagar tu madre”.

“Muy bien, perfecto, que nos vamos a hacer manteros todos. Manteros nos vamos a hacer. Así seremos más colaboradores del Estado”, añade Antonio de Almería.

Nico de Benaguacil alerta de una de las posibles consecuencias: la economía sumergida. “En el caso de que alguien se ha quedado sin trabajo, tenga ya a partir de 50 años, tenga complicado encontrar trabajo y este pensando en hacerse autónomo no puede decantarse. Por lo menos hasta que esto cambie, a trabajar en negro y ya se verá lo que pasa más adelante”, explica.

“Esto es una tomadura de pelo, llevan años cargándose a los autónomos y nosotros calladitos. Claro, no podemos ir a la huelga porque sino no cobramos. No podemos protestar porque sino somos unos fascistas… Ya está bien”, se indigna Santi, un autónomo de Menorca.

“Esto de la subida de la cuota de los autónomos…. Me pregunto yo, ¿estos políticos saben en qué país viven? ¿Cuánto hay que facturar para pagar 90 euros? Venga, si vamos a pagar todos 90 euros…”, opina Óscar de Córdoba.

Dejando a un lado los autónomos, la preguntita del día del día la lanza Lucía de Extremadura. Ella cuenta como su padre cuando Pablo Iglesias saltó a la política advertía de su futuro. “Ya verás cuando se haga rico, se compre el chalé… Cuando le vaya mal en política, lo va a achacar todo a Franco. Se va a retirar, se va a cortar el pelo, se va a engominar y va a apuntar a sus hijos a un colegio privado. Entonces, me ha hecho tanta gracia que quiero preguntarte, Carlos, si tu crees que mi padre era un visionario o lo de Pablo Iglesias era la crónica de un cayetano anunciado”.

Los oyentes no pasan por alto las intervenciones de los miembros del Gobierno. “Señores eso que dice la Ministra de Exteriores de que no llegan turistas a España es mentira. Vía Gibraltar, entran a España todos los ingleses y turistas que quieren. Y nadie les pone ningún impedimento”, opina José de Madrid.

“Hablando en contra de la señora Ayuso. Que, si ella solo habla de las cañas, de los toros… ¿Pero ¿qué me estás contando? Mira las urnas son una balanza. Que, si tú lo haces bien, en la urna te echan votos. Y sube la balanza. Que lo haces mal, pues no te dan votos y se baja para abajo. Eso es lo que ha pasado, como os habéis encomunistado…”, explica Rosa desde Aragón.

Jesús de Toledo cree que “no es lo que dice de las cañas, ni los berberechos, ni los toros, ni cosas de esos… Lo peor es lo de la libertad. Ahí demuestran lo que tienen en su cabeza. Odian la libertad”.

Por último, María de La Rioja vaticina qué programa escucha Mercedes González. “Decir que ayer cuando escuché a la delegada del gobierno de Madrid decir la palabra carajal. Pensé, vamos esta señora escucha todas las mañanas en la COPE al Herrera. Porque ese carajal es tuyo, Herrera”, explica.

