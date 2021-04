Los oyentes de 'Herrera en COPE': "No se pueden subir los impuestos y tener el Gobierno más grande de Europa"

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La intención del Gobierno de subir los impuestos acapara la atención de nuestros oyentes. Desde Badalona, María envía este mensaje: “Muchas felicidades por esos datos de audiencia. Ahora vamos a por lo de comer. No hay derecho, tantas subidas… Los españoles ya no podemos mantener a tanto parasito junto. De verdad, estamos ya pobres. Esto no va bien”.

“Que mis padres hayan trabajado toda su vida. Que hayan pasado hambre en la guerra. Que hayan trabajado hasta que se han muerto… Todo para conseguir dejarnos algo de legado y hacernos la vida algo mejor. Y que ahora vengan estos ladrones a llevarse lo que es suyo, lo que es ahora nuestro…”, reclama Dolores de Albacete.

Desde Cataluña, Lola lanza la siguiente cuestión: “¿Por qué no armonizan el País Vasco? Es por donde han de empezar. Porque ese sí que es para España algo que no se puede consentir. Que haya una comunidad que vaya absolutamente a su bolo”.

“El tema del impuesto de sucesiones va en total línea con las declaraciones aquellas de la ministra Celaá que ya nos olvidamos. Eso de tus hijos no son tuyos, son del estado. Bueno pues tus propiedades tampoco son tuyas ni de tus hijos, son del estado. Más social-comunista no puede ser”, comenta Guillermo de Madrid.

“Por un lado, se les aprieta el cuello a todos los españoles con impuestos. Ahora sus sesiones, patrimonio, etc. Y, por otro lado, se le regala cincuenta y tantos millones a una línea aérea”, cuenta Ángel desde Pontevedra haciendo alusión al escándalo de Plus Ultra.

Desde Madrid, José comenta: “Sobre la subida de impuestos de Sánchez, quiero recordar que eso lo va a hacer el gobierno más extenso de la historia de la democracia. Casi el doble de ministros con mujeres incluidas. En plena crisis sanitaria, social y económica un mega consejo de ministros es el que nos va a pegar el sablazo a todos los españoles”.

Nuestros oyentes también han opinado sobre las pensiones y sobre ese incentivo económico que estudian desde el Gobierno para aquellos que se jubilen más tarde.

“La solución del Gobierno para las pensiones es el que está trabajando cuarenta y pico años que siga trabajando unos años más, ¿no? Y los jóvenes que aún no han empezado a pegar chapa que sigan en su casa, ¿no?”, dice Vicente desde Valencia.

Desde Gijón, Consuelo opina que “mientras que los mayores no se jubilen los jóvenes y los no tan jóvenes, porque conozco gente de hasta cuarenta años, están en casa de sus padres jugando al móvil, comiendo a la sopa boba y sin trabajo”

“Mi marido trabaja 1 hora al día y gana al año unos 2.800 euros. Repito, 2.800 euros. Yo firmo ya para que nos de esos 12.000. ¿Cuándo hay que pedirlos? 12.000, ya. Y se espera hasta los 66 porque la diferencia es notable”, cuenta María desde Alicante.

“Señores podrá alargar la jubilación un señor que este de maestro, un señor que esté sentado llevando una administración, un señor que este de carpintero que lo haga por gusto a partir de esa edad. Pero vamos a ver, por favor, ¿por qué van a penalizar a los que nos jubilamos a los 63 años habiendo cotizado más de 40 años?”, comenta Fernando de Talavera.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre Pedro Sánchez, Faustina de Barcelona dice: “Sánchez ahora quiere darle nombre a los muertos de hace más de 80 años cuando se los está negando a los muertos de la pandemia. Es increíble. Y esto lo dice la nieta de una fusilada en San Sebastián en el 1938”.

“Su sanchidad también llamado vacunator no puede gobernar. Porque además de llamarse así es maquinator. Y está maquinando siempre contra el PP. Uno que no hace más que maquinar lo que no hace es gobernar”, añade José María de Barcelona.

Por último, Pepi de Andújar ha compartido su experiencia con la vacuna de AstraZeneca. “Me pusieron la vacuna. Estuve 15 minutos esperando. Me fui a casa y no he tenido reacción alguna negativa. Ni fiebre, ni escalofríos, ni dolor de cabeza, ni nada… Así que estoy. Muchas gracias a la ciencia, a Juanma Moreno y a los sanitarios andaluces”, cuenta.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al Whatsapp del programa: 600991314, con David Ferreiro al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.