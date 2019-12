"Un chiste para explicar lo que pasa en España: dos pilotos invidentes..."

Un día más en 'La tertulia de los oyentes' que modera Antonio Naranjo. Avalancha de mensajes en el contestador de 'Herrera en Cope'.

Muchos de nuestros oyentes consideran que puede ser malo para España el pacto con ERC, Carlos de Barcelona se muestra pesimista “espero que el día de mañana ante lo que se nos avecina y la destrucción de nuestro país, los miles de demócratas salgamos a las calles a proteger a nuestro país y a nuestro Rey, porque lo que veo es desastroso.”

Carlos Enrique de Úbeda se lo toma con más humor “al Rey lo mandaron a Cuba para el aniversario de algo o ¿para buscar colegio para las niñas?”

Por otro lado, Ángel de Castellón, nos manda una idea para regalar estas Navidades “si yo digo 'prueba la nueva colonia Carlos Herrera', no suena bien, pero si digo 'New Fragance by Herrera' yo la compro.”

Manuel de Murcia, sobre la conferencia del expreso etarra José Ramón López de Abetxuko en el campus de Vitoria “es indignante que un miserable, un criminal y un asesino haga una conferencia en esta universidad, me da asco.”

Y como cada día no podía faltar la famosa preguntita al Líder, que nos la manda María José desde Granada “Herrera, se nos echa el tiempo encima, ¿Dónde vas a poner a Pilar “la nueva” en el Belén viviente?” María José se refiere a Pilar García Muñiz “De Ángel Anunciador” ha respondido entre risas el presentador.

Cada mañana, los oyentes tienen su tertulia con Herrera, un espacio plural y abierto a todas las opiniones que el programa de Cope recibe en el 600991314. Antonio Naranjo y Carmen Ibáñez escuchan todos los mensajes y luego emiten una selección de lo mejor