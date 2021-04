Alud de quejas de fósforos por el mundo “no puedo votar”

Cada mañana, los oyentes de Herrera en Cope tienen su propia tertulia con Carlos Herrera y el portavoz de la audiencia, Antonio Naranjo, que precede la sección con unas pinceladas irónicas sobre la actualidad del día.

La tertulia de los oyentes comienza al ritmo de la música. En concreto, del rap del grupo de música Caderas Crew, que ha compuesto una canción sobre Pablo Iglesias para apoyarlo en las elecciones a la Comunidad de Madrid. “La batalla ya está aquí. PI PI PI junto a ti. Pablo ready para combatir. Vamos con todo a ganar Madrid”, versa uno de los estribillos. Incluso habla de los medios. “Pablo, no sé cómo explicarlo. Pablo, Pablo, Pablo… Nunca cambias de bando. Siempre tiras del carro, aunque la prensa meta mierda a diario”, se escucha en la canción de rap.

Un tema más “bailable” es la que nos envía nuestra oyente Amparo de Alicante. Después de cantar al poco cariño que le tiene a Pedro Sánchez, Gabilondo o Mónica López, Amparo le dedica sus versos a Carlos Herrera. “Herrera tiene un encanto especial. Herrera sigue ganando a la gente por las tertulias que da con su gracia evidente. Herrera eres grande e ingenioso. Tienes un gran señorío con tu empaque saleroso”, canta.

Como cada viernes, Alberto Herrera le lanza una pregunta a su padre. “Parece que Pablo Iglesias está preparando su futuro fuera de la política. Y como ahora va a ser agente libre y tu ya has rascado un par de fichas en Sálvame. ¿Qué te parecía fichar de tertuliano en tu programa a Pablo Iglesias? Además, yo creo que se llevaría y tendría buena sintonía con muchos de tus contertulios”, dice.

Por otro lado, los oyentes se preguntan qué esta pasando con Correos después de que en las redes sociales se creara un debate en torno a la seguridad del proceso electoral. “Bueno, ¿sabemos que es lo que está pasando ya con los votos por correo? Con esas personas que van a enviar un paquete postal y salen con un justificante de voto que no es el suyo. Porque la excusa que da Correos no tiene ni pies ni cabeza”, explica Juan de Granada.

Desde el extranjero, se amontonan los mensajes de españoles que dicen no haber recibido sus papeletas para votar. “El voto por Correo para los expatriados en Emiratos no funciona. Hemos cumplido todos los plazos, hemos cumplido todos requisitos y no hemos recibido las papeletas, algo falla. No podemos cumplir con nuestro derecho a votar el próximo día 4”, explica Cristina desde Dubái.

María desde el Líbano cuenta: “A raíz ayer de una llamada de una señora que vive en Grecia denunciando que no pueden votar que no les han llegado las papeletas, decir que aquí ha pasado exactamente lo mismo”.

“¿Prevé usted injerencia informática en el recuento de votos de Madrid? Y si así fuera, ¿cree usted que está organizada la trasmisión no informática de los resultados de las mesas para comprobación?”, lanza José Carlos de Ferrol.

La sombra de las dudas también se posa en los fondos europeos. “No será que no nos enseñan el plan este de las ayudas de Europa porque tienen las ideas brillantes que tuvo el ministro Sebastián en su día y de la ministra de vivienda de las ‘kelly finders’. Sí, las zapatillas para encontrar viviendas. O repartir bombillas por todas las oficinas de Correos como solución del problema energético español. Digo yo que un secreto nos están guardando”, opina Alejandro de Alicante.

Por último, las estrategias electorales siguen en boca de nuestros oyentes. “Es una auténtica vergüenza el comportamiento de Sánchez en estas elecciones de Madrid. Totalmente barriobajero y sucio. Si esto lo hubiera hecho el Partido Popular, hubieran ardido las calles”, opina Evelyn de Valencia.

“Lo del CIS es muy sencillo. Esta gente piensa y confunde estado con gobierno con partido. Para ellos todo es lo mismo. Y todo, por lo tanto, está al servicio del PSOE. Y eso es de gobierno totalitario y antidemocrático”, explica José Ramón de Sevilla.

Sobre el futuro de Iglesias en caso de no obtener representación en Madrid, José Carlos de Puente Genil bromea con su futuro puesto de trabajo: “A Pablo Iglesias le van a dar en La Sexta un programa que le va a hacer la competencia a Iker Jiménez. «Bienvenidos a la nave del misterio político. ¿Qué pasó con Pablo Iglesias? Hoy hablaremos de un político sensacional. De mí». Eso es lo que hará el pirata”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, Domingo de Castellón habla de las posibles consecuencias del 4M. “Unidas Podemos va a provocar una retirada de la confianza para mantener el Gobierno que hay actualmente y en diciembre, en enero o en septiembre pues elecciones generales en España”, augura.

De 9.30 a 10, antes de que los fósforos tomen el mando, los oyentes de toda España charlan animadamente con Herrera, con los contertulios del día y dan sus opiniones sobre todo aquello que les afecta, emociona, indigna y estimula.

Siempre con el respeto, la agudeza y el humor por banderas, los oyentes de Herrera en Cope siguen el ritmo de la actualidad, proponen alternativas, expresan sus deseos y sus quejas y se meten con Carlos en su estudio de radio, invitados por él y presentados por Naranjo.

De lunes a jueves, los oyentes formulan además la ya mítica “Preguntita al Herrera”, sobre los temas más imprevisibles, solemnes y cómicos, respondidos por el comunicador con la agilidad acostumbrada.

Y los viernes, “La preguntita de Alberto” se suma a la sección para lanzarle a El Líder el tipo de pregunta que solo alguien se atrevería a hacerle: su propio hijo.

Todos pueden enviar sus notas de voz al WhatsApp del programa: 600991314, con Andrea Espuña al otro lado del teléfono para recoger todos los mensajes.