Las lágrimas de una catalana desolada por la presión independentista

En la sección de "La tertulia del oyente" con Antonio Naranjo, dentro de 'Herrera en COPE', hemos recibido este jueves centenares de mensajes de catalanes indignados por la situación en su tierra. Y también con la sensación de abandono. Es el caso de Mari, una jubilada de Barcelona. Su testimonio, entre lágrimas, nos ha encogido el corazón. "Cada día tengo más pena. Y hoy me he puesto a llorar al oír a estos hombres que van a su trabajo. Van a trabajar, no van a matar a nadie. Y los otros están pagados. ¿Quién paga a esta gente? ¿Quién les paga? Ya no podemos más. Por favor, es el Estado quien tiene que dar un puñetazo en la mesa ya de un vez", ha dicho la mujer.