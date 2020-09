La mirada económica de Gay de Liébana: "De este trance solo nos puede sacar el sector privado"

El profesor José María Gay de Liébana analiza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

La escenografía política en este septiembre no es la misma que antes de agosto. Nuestras autoridades evitan ahora la confrontación con el mundo económico y la clase empresarial. Aquellas declaraciones de meses atrás en tono amenazante dejan paso a un discurso positivo y comprensivo. Sin duda, los gobernantes han tomado conciencia de la magnitud del desastre que nos acecha, una perturbación que no será corta, como se intuía, sino dilatada y de una magnitud profunda y transversal, o sea, que afecta a casi todos los sectores, y que, si hasta ahora se ha cobrado unas 90.000 víctimas, por desgracia los próximos meses serán agitados en percances laborales y vicisitudes empresariales. En concreto, de 1.489.733 empresas inscritas en la Seguridad Social en febrero, se ha pasado en julio a 1.403.578. Vienen tiempos turbulentos con vaivenes políticos, tensiones sociales, mucho paro y aguda crisis económica. Y de este trance solo nos puede sacar el sector privado, nuestras empresas empujando. Si España, cuando irrumpió la pandemia, hubiera exhibido una deuda pública acorde con las prescripciones europeas y superávit en vez de un déficit público recurrente y acumulativo que de 2009 acá será de un billón de euros – no lejos del PIB de este año -, otro gallo nos cantara, Don Carlos. En España el paro roza el 16%, y ojo a su evolución, mientras en Alemania es del 4%, en Chequia del 2,7%, en Francia inferior al 7%, en Polonia del 3%, en Países Bajos del 4%.

¿Por qué aquí hay tanto paro? Por los sufrimientos empresariales a causa de la falta de ayudas y respuestas resolutivas del Gobierno. ¿Por qué en otros países europeos tienen esas tasas tan bajas de paro? Porque la mortandad empresarial derivada de la pandemia es muy baja gracias a los resortes fiscales que los respectivos gobiernos han puesto en marcha…