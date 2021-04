Gay de Liébana: "Que el gobierno no haya ayudado a nuestras empresas, nos va hundiendo en la porca miseria"

Que el turismo es uno de los grandes motores de nuestra economía, es indudable. Los datos dados a conocer por Exceltur son escalofriantes en un sector que tira del carro. Destrucción de 32.000 empresas, 841.000 empleos destruidos, de los cuales 310.000 han desaparecido y el resto está en ERTE, y para este año unas pérdidas de actividad turística de 73.407 millones de euros.

Y de ayudas a este sector, en forma de dinero o de exenciones fiscales y cotizaciones sociales, ni una sola noticia de enjundia. Para 2021 el sector turístico confía en ingresar 81.000 millones de euros, la mitad que en 2019. Mientras se restrinja la movilidad, el turismo sufrirá. Y el sector se encomienda al turismo nacional para este año 2021, que es el que puede parchear una mala temporada, porque el turismo internacional, salvo casos muy especiales, seguirá desaparecido.

En suma, el turismo desde el amargo mes de marzo de 2020 a abril de 2021 ha perdido 116.000 millones de euros. Y no se vislumbran atisbos de recuperación en firme para este año. Lo malo es que 2022 se da casi por perdido y 2023 será tal vez el año en que nuestro sector turístico remonte. Mientras no haya inmunización con la vacuna u otros remedios, el turismo sufrirá y con él la economía española seguirá sin levantar cabeza ni en 2021 ni tampoco en 2022. Se pospone por consiguiente nuestra recuperación económica. Que el gobierno no haya ayudado a nuestras empresas, nos va hundiendo en la porca miseria.