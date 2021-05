Gay de Liébana: “Las grandes tecnológicas usan su abultada liquidez para crecer”

El profesor José María Gay de Liébanaanaliza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

La maquinaria no puede parar. No solo se trata de que hoy seas líder, sino que hay apuntalar el futuro. Las 5 grandes tecnológicas, que capitalizaban 5 billones de dólares en 2020 y facturaron más de 1 billón, con más de 611.000 millones de liquidez y un gasto en I+D de 130.000 millones, no se recrean en esas bonitas cifras. Su andadura prosigue, Don Carlos. Y lo hacen creciendo orgánicamente como haciéndose con otras empresas ampliando y diversificando sus negocios. Mientras en tantos sectores se han paralizado adquisiciones empresariales, se recortan gastos, se reajustan plantillas, las grandes tecnológicas, crucificadas para que tributen efectivamente donde generan sus beneficios, usan su abultada liquidez para crecer.

Entre Google, Amazon, Facebook, Microsoft y Apple habrán invertido unos 20.000 millones de dólares en los últimos meses comprando más de 40 empresas, de diversos sectores: automóvil y movilidad, entretenimiento y juegos, consumo y retail, y Fintech. Microsoft incorpora videojuegos, redes móviles, ciberseguridad en la nube y software. Apple refuerza Siri, la tecnología de reconocimiento de la voz y modelos de aprendizaje de inteligencia artificial. Google avanza en telecomunicaciones y toma el control de empresas tecnológicas prometedoras. Facebook se orienta a ser una superapp, transporte y comida a domicilio. Y Amazon se hace con el fabricante de coches autónomos Zoox y negocios en India, aunque la gran bomba, Don Carlos, es la compra de la histórica Metro Goldwyn Mayer (MGM), la del león rugiendo y de James Bond, por 9.000 millones de dólares. Así que James Bond pasará a ser James Amazon Bond, Don Carlos.

