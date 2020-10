Gay de Liébana: "Si Europa no nos interviene pronto, será difícil que España remonte"

Esto huele a boñiga, soltando pestilentes hedores, Don Carlos. La economía española cae a los infiernos este año, hundiéndose el PIB el 12,8%, prácticamente el 13%, sin que haya ningún otro país, en la lista del FMI, que lo haga de manera tan trágica. El vaticinio de ayer del Fondo empeora aún más los pesimistas presagios del Banco de España que en el escenario más malo pronosticaba un derrumbe del PIB del 12,6%. Lo peor es que a nivel mundial, las negras previsiones mejoran, Don Carlos. Echemos un vistazo al entorno. El PIB de Italia caerá el 10,6%; el de Portugal, 10%; el de Francia, 9,8%; y el de Grecia el 9,5%. La Zona Euro cae el -8,3%. Y mientras España se aboca al vacío, Alemania sufrirá un desplome del PIB del 6%, Países Bajos del 5,4% e Irlanda solo del 3%. No sé si entre la caída del PIB de Irlanda del 3% y la nuestra, del 12,8%, tiene algo que ver que Michael Higgins, el presidente de Irlanda, viaje en Ryanair y Pedro Sánchez, el presidente de España, lo haga en Falcon.

No sé, Don Carlos. Lo que sí está claro es que quienes mandan aquí no es que lo estén haciendo mal, sino tan mal que hay que cuestionar cuáles son sus intenciones. Si Europa no nos interviene pronto, con el auxilio del FMI y no sé si de otros organismos internacionales, será difícil que España, precipitada a los infiernos, remonte. A ese paso cristaliza aquel augurio de convertirnos en los parias Europa. De los infiernos no sale nadie, Don Carlos. La crisis sanitaria prosigue con la pandemia azotando. La crisis económica, que no sabemos cuándo demonios acabará, nos pulveriza. Y la crisis social está germinando con un paro apuntando al 17%. Y la política continúa con sus coñas, soslayando la agonía. Paisaje lúgubre el que se avista y por el momento sin soluciones. Presente oscuro, futuro negro, Don Carlos, bajo el dictado de nuestros mandamases…