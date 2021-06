Gay de Liébana: “En España tardaremos tres años y medio en volver al punto de partida”

El profesor José María Gay de Liébanaanaliza en 'Herrera en COPE’ las claves económicas del día.

Pues en estos momentos, Don Carlos, no sé si estamos en la mejor hora para encender la luz o no, porque tengo por aquí, con iluminación a una vela, el sudoku de horario punta, llano y valle de la factura de la luz. Habrá que cambiar los horarios para economizar, aunque en cualquier caso el ahorro en la factura de la luz puede oscilar entre una media de 21 euros anuales menos a 34 euros anuales más. Lo que está claro es que, otra vez, al hilo del dichoso y enigmático recibo de la luz, nos tenemos que plantear la barbaridad de impuestos, peajes y cargas que soportamos y que no son estricto precio de la luz. Cambiemos de asunto, Don Carlos, que la inflación se dispara en mayo al 2,7% y eso hará sonar el típico runrún sobre si las políticas monetarias se han de enderezar en otra dirección. La razón de que el IPC en tasa interanual haya aumentado es consecuencia de que los precios se encarezcan por los carburantes y combustibles, porque sin energía y alimentos frescos el incremento se limita al 0,2%. Y evidentemente cuando se palpa una rápida recuperación económica y un repunte de la demanda, se produce el efecto cohete en las materias primas.

Eso se corrobora en la mejora de las perspectivas económicas presentada ayer por la OCDE, con una economía mundial creciendo al 5,8% y absorbiendo el desplome del -3,5% de 2020, con Estados Unidos, China y Rusia pisando fuerte y recuperándose a niveles pre-COVID. En España, la economía avanzada donde más cayó su PIB en 2020, tardaremos tres años y medio en volver al punto de partida. Así que nos vamos a 2025 y con el lastre de la cuantiosa pérdida de empleo en puestos de trabajo de baja y media cualificación, empeorando las desigualdades. ¡Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, Don Carlos!

